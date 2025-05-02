Які можливості вже надала Україні угода зі США: Шмигаль про гарантії безпеки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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Угода про корисні копалини, яку Київ та Вашингтон уклали цього тижня, дозволить вже зараз краще захищати Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду у п’ятницю, 2 травня.

«Сильна економіка разом зі стратегічними партнерствами зі США, Європою, Великою Британією та західним світом стане найкращою гарантією нашої безпеки. Зараз для нас важливо продовжити юридичну дипломатичну роботу, підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства зі США. Але важливо інше — ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз», — наголосив Шмигаль.

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Він додав, що це означає можливості отримати кращі системи ППО американського виробництва, які захищатимуть небо над Україною, та інше сучасне озброєння для оборони нашої держави.

«Ця угода також сигнал кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати, а відбудова країни буде здійснюватися разом із тими, хто зараз допомагає нам оборонятись», — зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, на думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, в угоді про корисні копалини між Україною та США немає пункту про гарантії безпеки для Києва. А сам факт такої угоди не може гарантувати безпеку Україні.