Політика
3343
Які подальші кроки зробить Росія після переговорів на Алясці: тривожна заява Зеленського

Зеленський закликав до готовності: Росія може використати удари для політичного тиску.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні попередив про можливе посилення атак з боку Росії найближчими днями. За його словами, ворог може вдатися до цього, аби створити більш вигідні політичні умови для переговорів із глобальними гравцями.

Про це він написав в Telegram.

«Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти — якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головнокомандувача поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу», — заявив президент.

Зеленський наголосив, що Росія традиційно намагається використати військові дії як інструмент тиску, зокрема у переговорах із міжнародними партнерами. Водночас Україна готується до рішучих дій у відповідь і готова дати відсіч будь-яким новим атакам.

Нагадаємо, за словами Зеленського, українські військові вже другу добу демонструють успіхи на окремих важких напрямках Донеччини — зокрема в районах Добропілля та Покровська.

За словами глави держави, українські сили утримують позиції вздовж усієї лінії фронту та активно ліквідовують противника, який намагається просунутися вглиб оборони. Зеленський також наголосив, що у цьому районі вдалося поповнити обмінний фонд за рахунок захоплених у полон російських військових.

