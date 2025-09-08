Удари як інструмент торгу: NYT про тактику Кремля / © ТСН.ua

Реклама

Нові масовані російські удари по Україні пов’язані із важливими геополітичними подіями, оскільки Кремль намагається посилити свої позиції у переговорах.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Мета полягає в тому, щоб посилити вплив Москви на переговорах, кажуть аналітики, поки Кремль не заплатив жодної ціни у вигляді додаткових санкцій США, посилюючи свої атаки.

Реклама

У виданні нагадали, що останній такий напад стався у неділю, коли російська балістична ракета пробила дірку у даху будівлі Кабінету міністрів. Це був перший удар Кремля по урядовому центру Києва за три з половиною роки війни.

Напад стався лише через три дні після того, як глави європейських держав зібралися в Парижі, щоб розглянути питання про направлення військ до України після припинення вогню або мирного врегулювання. Їхньою місією, зокрема, мав бути захист українського уряду. Загарбницький вогонь Росії, схоже, сигналізував про те, що такі війська будуть під загрозою.

Аналітики пов’язують великі атаки з важливими геополітичними подіями, такими як телефонні розмови між президентом Трампом та диктатором Путіним, а також раунди прямих переговорів між Росією та Україною, що відбулися цього року у Стамбулі.

Американський аналітичний центр Інститут вивчення війни виявив, що Росія запускає більшу кількість безпілотників і ракет до або після таких подій, що свідчить про те, що російські стратеги бачать у нападах дипломатичну сигнальну роль, навіть коли регулярно гинуть цивільні особи.

Реклама

Аналіз даних про російські удари, проведений газетою The New York Times, показує, що після п’яти із шести телефонних розмов між Трампом і Путіним з лютого по липень цього року Росія завдавала по Україні ударів, інтенсивність яких перевищувала середню, а іноді й значно перевищувала її.

Наприклад, наступного дня після телефонної розмови 3 липня Росія запустила 550 безпілотників та ракет. Цей залп значно перевищив середній показник — 118 боєприпасів на день у перші шість місяців цього року.

Перед початком останніх переговорів щодо війни військові аналітики попереджали, що мирні переговори можуть призвести до більш кривавої фази війни. Вони зазначали, що дві армії можуть боротися за позиції, перш ніж лінії фронту будуть заморожені.

Кремль завдав кількох великих залпів або ударів по символічних цілях, що були чітко приурочені до конференцій з безпеки та дипломатичних зустрічей.

Реклама

Напередодні відкриття Мюнхенської конференції з безпеки в лютому Росія запустила безпілотник у Чорнобильську АЕС. Українці сприйняли це як попередження Європі про те, що озброєння України ризикує новими війнами та катастрофою, в якій радіація може знову поширитися на захід, як це сталося під час вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

У четвер, коли європейські лідери зустрілися в Парижі, щоб розглянути питання про відправку військ до України, російська ракета убила двох членів групи розмінування.

Раніше аналітики The Times надали свій прогноз, як зміниться війна Росії проти України після візиту Путіна до Китаю.