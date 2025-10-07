Які санкції остаточно зупинять Путіна: військовий експерт назвав два фактори

Володимир Путін / © Associated Press

Росія, будучи вже найбільш підсанкційною країною у світі, навряд чи може бути зупинена однією суттєвою санкцією.

Таку думку висловив військовий експерт і колишній командувач силами НАТО в Європі, генерал Уеслі Кларк, пише Sky News.

Військовий експерт наголошує на важливості постійної боротьби за нові обмеження та блокування «лазівок». Також у розмові з журналістом він виділив два ключові важелі, які справді можуть змінити ситуацію. Серед них — це вторинні санкції.

«Необхідно вводити вторинні санкції проти тих, хто торгує з Росією,» — заявив Кларк.

Він навів приклад США, які запровадили 25% санкцій проти Індії за купівлю російської нафти, але не проти Китаю. Експерт вважає, що такі заходи матимуть значний вплив.

А другий важель — ціни на енергоносії. Кларк назвав це «найважливішим єдиним важелем». Він стверджує, якщо ціна на відповідні сорти російської нафти впаде до $50 за барель, Росія втратить «достатньо грошей», що підірве її здатність фінансувати війну.

Таким чином, експерт підсумовує, що тиск на Росію має відбуватися через глобальне зниження цін на нафту та газ у поєднанні з вторинними санкціями проти її торговельних партнерів.

Нагадаємо, депутат Європарламенту та колишній керівник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері заявиви, що проти російських гібридних атак НАТО має обмежені інструменти, тоді як Євросоюз, завдяки своєму економічному потенціалу, може запроваджувати санкції та влучати у найслабші точки російської економіки.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для суттєвого зменшення російської загрози необхідне блокування схем постачання критичних компонентів, які використовуються для виробництва російських ракет і дронів.