Які шанси на мирну угоду: The Economist заявив про обережний оптимізм в України

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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У переговорах про закінчення війни Росії проти України імпульс, можливо, зміщується у бік миру, незважаючи на те, що червоні лінії Москви та Києва, як і раніше, здаються несумісними.

Про це йдеться у статті The Economist.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав наступні сім днів «критичними» у переговорах про мир в Україні та знову пригрозив припинити перемовини, якщо не буде результату. Поки що сторонам не вдалося досягти компромісу між вимогою гарантій безпеки з боку України та прагненням Росії до публічної капітуляції Києва. Проте близькі до переговорів джерела кажуть про новий імпульс. Вперше українські переговірники висловлюють обережний оптимізм.

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«Ми намагаємось покращити свої позиції. Але всі сторони блефують. Є ризик, що хтось переграє», — сказав український високопосадовець.

Зазначається, що впевненість України не ґрунтується на вірі в те, що президент США Дональд Трамп от-от укладе мир на століття. Скоріше йдеться про зміну настроїв: виникло відчуття, що очільник Білого дому нарешті «розкусив» президента Росії Володимира Путіна і, можливо, після місяців погроз і шантажу почав поважати президента України Володимира Зеленського.

За словами українських джерел, під час зустрічі з Трампом у Римі Зеленський використав свої 15 хв, щоб донести просте повідомлення: Україна готова до безумовного припинення вогню, Росія — ні, і президент США не повинен відмовлятися від миру, який лише він здатен забезпечити. Трамп зрозумів це послання, про що свідчить його допис у соцмережах після зустрічі. Його публічний докір Путіну за «тягнення часу» став найрізкішим на сьогодні.

Видання пише, що російська реакція була млявою. За словами американського чиновника, адміністрація Трампа не вражена останньою пропозицією Путіна про триденне припинення вогню з нагоди 9 травня. Цю ідею зневажливо відкинула також прес-секретарка президента США Керолайн Левітт.

Трампа відверто розлютив масований російський ракетний удар по Києву 24 квітня, під час якого ракета з КНДР вбила щонайменше 12 людей.

«На початку процесу Трамп був дуже роздратований Зеленським. Тепер це змінилось — тепер він злиться на Путіна», — сказало американське джерело.

Один західний дипломат висловив надію, що угода про припинення вогню може бути підписана вже цього тижня.

До слова, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що наступні кілька днів стануть критичними для встановлення миру в Україні. США очікують реальних кроків від Путіна для досягнення миру, а не лише слів.