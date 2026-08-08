Які високопосадовці отримували підозри від НАБУ за останні роки: найгучніші антикорупційні справи

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Днями інформаційний простір вибухнув черговим гучним скандалом: НАБУ і САП оголосили підозру колишній віцепрем’єрці та експосолці України в США Ользі Стефанішиній.

Гучні справи, обшуки у кабінетах топчиновників та підозри ексвисокопосадовцям, на жаль, є непоодиноким явищем. ТСН.ua вирішив нагадати останні гучні корупційні справи і найгучніші антикорупційні розслідування за останні роки.

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Скандал зі Стефанішиною

Скандал довкола колишньої посадовиці Ольги Стефанішиної, якій днями вручили підозру через незадекларовані статки, знову привернув увагу суспільства до роботи антикорупційного блоку. Здається, недоторканних у системі більше немає — під прицілом НАБУ опиняються навіть ті, хто ще вчора представляв країну на міжнародній арені.

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Нагадаємо, що після звільнення з посади посла України в США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП.

У САП стверджують, що Стефанішина нібито впливала на призначення очільника НАЗК.

«Пані Стефанішина, перебуваючи на посаді віцепрем’єр-міністра України, та Олександр Буханевич, перебуваючи на посаді державного секретаря Міністерства юстиції, впливали на ухвалення рішення… щодо призначення голови Національного агентства з питань запобігання корупції», — зазначив представник САП.

Також її підозрюють у незаконному збагаченні.

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Сама Стефанішина запевняє, що не має таких коштів, щоб внести заставу за себе, але буде шукати.

«У мене немає ані 13, ані 6 млн грн, але я шукатиму ці кошти, щоб мати можливість внести заставу», — сказала вона.

Новий скандал з Тищенком

У червні 2026 року НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку.

Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн із альтернативою тримання під вартою.

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За версією слідства, народний депутат у 2023 році вимагав 1 млн доларів хабаря в обмін на «вирішення питання» щодо діяльності мережі шахрайських кол-центрів. За версією слідства, політик також легалізував 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір із колишньою дружиною.

Сам Тищенко заперечує висунуті йому обвинувачення.

«На моє переконання, це є очевидним тиском на парламент, а не лише на мене особисто», — запевняв нардеп.

НАБУ й САП прийшли з обшуком до Верховного Суду

У травні 2026 року до Верховного Суду прийшли з обшуком представники НАБУ.

Справа Князєва тягнулася ще від 2023-го. Тоді правоохоронці шокували суспільство офіційними фотографіями гігантських доларових пачок, які розкладали на диванах у кабінеті та вдома у Князєва.

За версією слідства, Князєв у змові з нотаріусом Кирилом Горбуровим та адвокатом Олегом Горецьким організував схему з одержання хабарів за ухвалення потрібних судових рішень.

Як зазначає zmina.info, Князєв став найвисокопоставленішим затриманим суддею в історії України.

Зрештою, Князєв офіційно визнав свою провину і підписав угоду зі слідством. Йому призначили 5 років увʼязнення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Князєв здає суддівську мафію

Операція «Мідас»

Чи не найгучнішою за минулий рік стала операція «Мідас», яка викрили масштабні корупційні схеми в українській енергетиці. 10 листопада 2025 року працівники НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики, і ексміністра юстиції Германа Галущенка і в компанії «Енергоатом». Згодом стало відомо, Міндіч покинув Україну за кілька годин до цього.

Сам Галущенко на засіданні слідчої комісії заявив, що має статус свідка у справі «Мідас».

Крім Галущенка, у розслідуванні фігурував колишній віце-прем’єр Олексій Чернишов. Він опинився у центрі гучного корупційного скандалу, пов’язаного з організацією масштабної схеми «відкатів» у державному енергетичному секторі.

Також повідомлялося, що елітні маєтки колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова у Козині під Києвом могли фігурувати у справі «Мідас».

18 листопада минулого року колишньому віцепрем’єр-міністрові Олексію Чернишову обрали запобіжний захід. Проте наступного дня за нього внесли понад 51 млн грн застави, тому він вийшов на волю. А у липні цього року суд дозволив зняти електронний браслет з Чернишова.

Підозру оголосили навіть колись «всемогутньому» Єрмаку

У рамках справи «Мідас» та «Династія» варто виокремити «кейс» колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Розслідування, яке розпочалося з обшуків наприкінці 2025 року та призвело до кадрових перебудов в ОП, у травні 2026 року переросло в офіційну підозру. Тоді НАБУ та САП повідомили про підозру Андрієві Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн через елітне будівництво під Києвом.

За даними НАБУ, справа стосується будівництва приватних резиденцій «Династія», яке, за версією слідства, почали реалізовувати 2020 року.

У бюро стверджують, що до проєкту були залучені фігуранти з прізвиськами «Че Гевара», «Карлсон» та R2 — останнього слідство ідентифікує як Андрія Єрмака.

Єрмак, як стверджує САП, брав участь у фінансуванні будівництва майбутньої резиденції для себе, залучав інших осіб і сприяв роботі організованої групи.

Справа Тимошенко

13 січня 2026 року НАБУ і САП повідомили, що керівник однієї з депутатських фракцій Верховної Ради пропонував хабарі нардепам з інших фракцій, щоб ті голосували за «потрібні» законопроєкти. Згодом стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко. Вона отримала підозру.

Сама політикиня назвала обшуки «політичним тиском».

«Я вважаю це абсолютно замовним політичним дійством тому, що я маю політичну позицію, дуже чітку. Все більше й більше депутатів Верховної Ради стає на мою позицію», — запевняла лідерка «Батьківщини».

26 травня САП і НАБУ скерували до суду справу щодо Тимошенко.

У липні ВАКС не подовжив запобіжний захід Юлії Тимошенко у справі про підкуп.

Справа ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова

Колишнього заступника Єрмака Андрія Смирнова підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великих розмірах. Він був заступником голови ОП від 10 вересня 2019-го до 29 березня 2024 року.

Слідство встановило, що протягом 2019-2021 років Смирнов незаконно отримав 6,5 млн грн, які легалізував через будівництво у рекреаційній зоні Одещини.

У травні 2025 року за Смирнова внесли 18 мільйонів гривень застави і він вийшов на волю.

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