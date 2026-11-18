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За його словами, АПМГ пропонує встановити на державному рівні чіткі вимоги до автономності критичної інфраструктури, які доповнять уже ухвалені регіональні плани стійкості.

«Ми в Асоціації прифронтових міст та громад пропонуємо запровадити єдиний національний стандарт енергетичної стійкості, який доповнить уже ухвалені плани стійкості регіонів. Щоб у кожній громаді були визначені чіткі вимоги до того, як довго і в якому обсязі вона зможе забезпечувати людей водою, теплом, зв’язком, підтримувати роботу лікарень та інших життєво важливих об’єктів без зовнішнього електропостачання», — розповів Терехов.

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Він наголосив, що такі плани мають регулярно перевірятися на практиці, а їх реалізація повинна бути забезпечена фінансуванням, обладнанням та необхідними ресурсами. Адже навіть великі міста не можуть самостійно покрити всі витрати на захист і модернізацію енергетичної інфраструктури.

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Окремо очільник АПМГ звернув увагу на необхідність перегляду підходів до відбудови української енергетики. На його переконання, відновлення зруйнованих об’єктів не повинно означати повернення до централізованої системи, вразливої до російських атак.

«Нам потрібно вже зараз думати про те, якою буде українська енергетика через 10 чи 20 років. Ми не повинні відбудовувати стару вразливу систему, яку ворог зможе знову зруйнувати кількома ударами. Українським містам потрібна сучасніша, надійніша та технологічніша інфраструктура, яка служитиме людям десятиліттями», — зазначив він.

Як приклад модернізації Терехов навів Харків, де ще наприкінці 2022 року почали розвивати концепцію енергетичних островів — локальних систем, які дозволяють забезпечувати електроенергією та теплом критично важливі об’єкти незалежно від централізованого постачання.

За його словами, місто встановлює когенераційні установки, будує блочно-модульні котельні та розвиває резервні джерела живлення. Хоча повної енергетичної автономності Харків поки не досяг, поступова децентралізація дозволяє зменшувати залежність від великих енергетичних об’єктів.

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«І в цьому полягає головна перевага нової системи — пошкодження одного об’єкта не повинно автоматично призводити до зупинки всіх інших», — пояснив Терехов.

На переконання голови АПМГ, питання енергетичної стійкості громад має стати одним із пріоритетів національної безпеки.

«Адже захистити країну означає не лише захистити її кордони, а й зберегти життя в наших містах і селах, дати людям можливість залишатися вдома, працювати, виховувати дітей і планувати своє майбутнє», — підсумував Ігор Терехов.

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