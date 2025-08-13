ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Якою має бути головна тема перемовин Трампа і Путіна на Алясці: Зеленський сказав

Зеленський розповів, якою, на його думу, має бути головна тема перемовин Трампа і Путіна на Алясці.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © ТСН

Президент Володимир Зеленський сподівається, що центральною темою на зустрічі між Трампом і Путіним на Алясці буде негайне припинення вогню.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

«Ми говорили про зустріч на Алясці. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде негайне припинення вогню — про це неодноразово говорив президент США», — каже Зеленський.

Президент України додав, що після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці він «матиме контакт» з главою Білого дому.

«Ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть. І ми визначимо наступні наші вже взаємні крокі. Зараз у нас буде зустріч „коаліції охочих заради миру та безпеки“. І це дійсно наші мета — саме для цього ми працюємо», — підсумував Зеленський.

Крім того, президент Зеленський заявив, що Путін блефує перед зустріччю на Алясці, а також розкрив головну умову для завершення війни.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня в американському штаті Аляска.

