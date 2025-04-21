© Associated Press

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Про це заявив економіст Борис Кушнірук в ефірі “прямому каналу”.

“Ми ж затягнули з цим, у тому числі в парламенті. Депутати цю процедуру затягнули. Якби ми не затягнули її тоді, то ми би, скоріше за все, це все зробили. І ми би вже почали займатися встановленням цього обладнання”, – наголосив Кушнірук.

За його словами, йдеться про абсолютно нове обладнання, яке зберігається в Болгарії на відповідальному зберіганні.

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Експерт також розкритикував фейки і спекуляції про нібито російське походження обладнання.

“Так ми використовуємо російські літаки і знищуємо росіян. В тому, що воно вироблено в Росії, нічого поганого чи доброго немає. Це питання, в якій мірі воно для нас може бути корисним”, – наголосив Кушнірук.

Він нагадав, що в Україні більшість діючих енергоблоків атомних станцій є російського зразка, а їхнє обладнання не є вічним і потребує заміни.

Як повідомлялося, у березні 2024 року Верховна Рада після майже року розгляду ухвалила закон, який дозволяє добудову 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС із використанням обладнання, придбаного у Болгарії.