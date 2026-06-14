Прапори Польщі та України / © Getty Images

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Історичний досвід України та Польщі свідчить про небезпеку загострення суперечок між двома народами, адже це може призводити до втрати державності та посилення впливу Москви.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері Еспресо.

За його словами, державам важливо орієнтуватися на майбутнє, навіть попри складні історичні сторінки у відносинах.

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«Я не хочу, щоб відбувалися історичні суперечки, які б ставили під сумнів стосунки України та Польщі. Тому що я вважаю, що держави мають дивитися в майбутнє, незважаючи на тяжкі історичні практики, бо між українськими і польськими народами взагалі все погано було в історії», — зазначив Портников.

Він наголосив, що з історії обох країн можна зробити спільний висновок: у разі конфлікту між українцями та поляками обидві держави слабшають і втрачають незалежність.

«З історичного минулого України та Польщі має бути один єдиний логічний висновок: якщо між українцями і поляками — сварка, то їхні держави зникають з політичної мапи світу, а народи стають поневоленими Москвою і не тільки нею, але Москвою в першу чергу», — сказав журналіст.

Портников нагадав про історичні періоди, коли Україна та Польща втрачали державність та опинялися під впливом Росії та радянської системи.

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«Ми зараз рівно на цьому самому етапі — якщо Україна зникне з політичної мапи світу, Польща теж через певний час припинить своє існування. Нічого нового в цьому немає, це вже було. До Росії приєднали українські землі, потім приєднали і польські. Україна зникла в 1920 році, Польща в 1939 році. Україна не відновилася як демократична та як суверенна держава, у 1945 році Польща стала частиною радянського табору. Україна стала незалежною, Польща стала вільною — майже синхронно наприкінці 1980-х і на початку 90-х років», — прокоментував він.

Журналіст підкреслив, що збереження української державності є важливим і для майбутнього Польщі.

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