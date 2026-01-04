- Дата публікації
Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України
Зеленський оголосив про підготовку до двох паралельних сценаріїв: дипломатичного або переходу до жорсткої активної оборони.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опрацьовує два сценарії розвитку подій залежно від рішучості міжнародних партнерів — дипломатія чи активна оборона.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 4 січня.
Зеленський анонсував серію дипломатичних зустрічей у Європі наступного тижня.
«Будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо», — сказав він.
Зеленський запевнив, що «Україна прагне миру», але «сили своєї нікому не віддасть».
Раніше президент Зеленський сказав, що стоїть на заваді проведенню онлайн-вибори під час війни.