Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації

Категорія

Політика

Кількість переглядів

1666

Час на прочитання

1 хв

Політика
1666
1 хв

Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України

Зеленський оголосив про підготовку до двох паралельних сценаріїв: дипломатичного або переходу до жорсткої активної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опрацьовує два сценарії розвитку подій залежно від рішучості міжнародних партнерів — дипломатія чи активна оборона.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 4 січня.

Зеленський анонсував серію дипломатичних зустрічей у Європі наступного тижня.

«Будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо», — сказав він.

Зеленський запевнив, що «Україна прагне миру», але «сили своєї нікому не віддасть».

Раніше президент Зеленський сказав, що стоїть на заваді проведенню онлайн-вибори під час війни.

1666
