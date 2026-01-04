Якщо дипломатія не спрацює: Зеленський назвав два сценарії для України

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опрацьовує два сценарії розвитку подій залежно від рішучості міжнародних партнерів — дипломатія чи активна оборона.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 4 січня.

Зеленський анонсував серію дипломатичних зустрічей у Європі наступного тижня.

«Будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо», — сказав він.

Зеленський запевнив, що «Україна прагне миру», але «сили своєї нікому не віддасть».

