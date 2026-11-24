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Про це заявив політолог Ігор Рейтерович, коментуючи рішення ТСК звернутися до Національної поліції щодо примусового приводу Федорова на засідання 7 грудня.

«Чому люди просто елементарно не приходять на такі засідання, якщо їм немає чого приховувати? Ти ж виставляв себе великим, в тому числі, борцем з корупцією», — заявив Рейтерович.

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Політолог звернув увагу на суперечність між публічним позиціонуванням Федорова як борця з корупцією та його небажанням відповідати на запитання парламентської комісії.

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Нагадаємо, Федоров тричі не з’явився на засідання ТСК за її запрошеннями. Рішення про звернення до Національної поліції щодо його примусового приводу підтримали 8 із 14 членів комісії.

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