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Якщо Федорову немає чого приховувати, чому він не приходить на ТСК — Рейтерович
Колишній міністр оборони Михайло Федоров, який позиціонував себе як борець із корупцією, мав би особисто прийти на засідання парламентської ТСК та відповісти на запитання народних депутатів, а не ігнорувати запрошення комісії.
Про це заявив політолог Ігор Рейтерович, коментуючи рішення ТСК звернутися до Національної поліції щодо примусового приводу Федорова на засідання 7 грудня.
«Чому люди просто елементарно не приходять на такі засідання, якщо їм немає чого приховувати? Ти ж виставляв себе великим, в тому числі, борцем з корупцією», — заявив Рейтерович.
Політолог звернув увагу на суперечність між публічним позиціонуванням Федорова як борця з корупцією та його небажанням відповідати на запитання парламентської комісії.
Нагадаємо, Федоров тричі не з’явився на засідання ТСК за її запрошеннями. Рішення про звернення до Національної поліції щодо його примусового приводу підтримали 8 із 14 членів комісії.