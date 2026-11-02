"Якщо керуватися емоціями, результату не буде": Лубінець пояснив ввічливе спілкування з омбудсманкою Росії

Лубінець та Лантратова / © скриншот з відео

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому під час переговорів із представниками Росії дотримується дипломатичного етикету та використовує ввічливі форми звертання. За його словами, це необхідно для досягнення результатів у поверненні українських громадян.

Про це він заявив під час пресконференції, передають журналісти ТСН.ua.

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Лубінець пояснив, чому прямі переговори з Росією важливі для повернення українців

Дмитро Лубінець наголосив, що не бачить іншого способу повертати українців, окрім прямих перемовин із російською стороною. Він переконаний: дотримання дипломатичного етикету може збільшити шанси на позитивний результат.

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«Я не знаю іншого способу повернення наших громадян, ніж через прямі перемовини з російською стороною. На мій погляд, як людина, яка в тому числі має освіту в галузі міжнародних відносин, якщо ти проявляєш дипломатичний етикет, у тебе автоматично більше шансів на позитивний результат», — пояснив омбудсман.

Він також розповів, що вперше зустрівся з Лантратовою онлайн через п’ять днів після її призначення. Уже під час тієї розмови Лубінець порушив питання ситуації в Олешках.

«Вже тоді, на першій зустрічі, я підняв питання Олешків», — зазначив уповноважений.

Згодом зустрічі Лубінця з російською представницею відбувалися під час обмінних процесів, повернення цивільних громадян і возз’єднання сімей.

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Омбудсман пояснив, що не вважає проблемою ввічливі форми звертання під час таких контактів. Лантратова називає його на ім’я та по батькові, тож він звертається до неї аналогічно.

«І коли ти бачиш результат, коли російська колега тебе називає Дмитром Валерійовичем, я не бачу взагалі жодної проблеми назвати її Яною Валеріївною», — сказав Лубінець.

Він наголосив, що головне для нього — результат переговорів і повернення українців додому.

Лубінець перепросив за дипломатичне спілкування з росіянами

Дмитро Лубінець визнав, що його манера спілкування з представниками Росії може викликати обурення в українському суспільстві. Він перепросив у тих, кому важко сприймати такі контакти, і пояснив, що вони відбуваються заради повернення громадян України.

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«Якщо когось це торкає, скажу так, я хочу перепросити. Я розумію, наскільки важко сприймати, як Лубінець дипломатично спілкується з російською стороною, але з іншого боку не забувайте, що це робиться для громадян України», — пояснив омбудсман.

Він додав, що особисто відчуває до Росії такі самі почуття, як і решта українців. Водночас Лубінець наголосив, що на посаді уповноваженого має керуватися не емоціями, а необхідністю досягати результатів.

«Але якщо я на цій посаді буду міркувати емоційними критеріями, то результату ви точно не побачите», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець повідомив, що Україна та Росія домовилися не розголошувати точну кількість людей, евакуйованих з окупованих Олешків. Йдеться як про тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію, так і про громадян, які вирушили до Росії.

Він також зазначив, що механізм, застосований в Олешках, потенційно можна використати для порятунку жителів інших населених пунктів зі схожою гуманітарною ситуацією.

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