Зеленський зробив різку заяву про зустріч з росіянами в Стамбулі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Світ має відповісти агресорці Росії, якщо її мирні зусилля виявляться “театральними”. Київ прагне припинення вогню.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії, повідомляє Sky News.

“Світ має відреагувати, потрібна сильна реакція, включно з санкціями проти російського енергетичного сектору та банків. Тиск має продовжувати зростати, доки не буде досягнуто реального прогресу”, — сказав президент.

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Глава держави повторив заклики до припинення вогню “на достатньо тривалий термін, щоб дати дипломатії реальний шанс”. За його словами, пріоритет України — повне, безумовне та чесне припинення вогню.

“Це має статися негайно, щоб зупинити вбивства та створити міцну основу для дипломатії. Якщо російські представники у Стамбулі сьогодні не зможуть навіть погодитися на це, на припинення вогню... тоді буде на 100% зрозуміло, що Путін продовжує підривати дипломатію”, — наголосив український президент.

Зеленський також наголосив, що Росія відправила до Стамбула “майже тих самих людей, що й 2022 року”. Це, вважає глава держави, свідчить про те, що Москва “не змінила свого основного підходу”.

“Вони роблять усе можливе, щоб перетворити цю стамбульську зустріч на постановочний порожній процес. Так само, як 2022-го”, — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі відбулися перші від 2022 року прямі переговори України та Росії. Востаннє представники Києва й Москви зустрічалися у Стамбулі невдовзі після початку великої війни.

Зустріч тривала кілька годин. За словами дипломатичного джерела, на яке посилається агентство Reuters, Москва висунула низку умов, які українська делегація вважає неприйнятними. За його словами, ці вимоги є “нереалістичними і виходять далеко за межі того, що обговорювалося раніше”.

Джерела також повідомляли про те, що РФ висунула ультиматум щодо формату зустрічей. Російські представники наголошували, щоб у зустрічі не брали участі ані делегація США, що не планувалося, ані представники сторони-посередника Туреччини, яка приймає зустріч.

Дата публікації 14:38, 16.05.25 Кількість переглядів 97 Жорстка заява Зеленського про перемовини України з РФ: "Ми не можемо це обговорювати"...