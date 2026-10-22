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Якщо Путін застосує ядерку: Зеленський сказав, чим це обернеться
Український президент припускає, що Путін не ризикне застосувати ядерну зброю, оскільки у такому разі у нього не залишиться жодних союзників, включаючи США та Китай.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що диктатор Володимир Путін не піде на застосування ядерної зброї проти України.
Про це він сказав в інтерв’ю британському подкастеру Стівену Бартлету.
«Я не думаю, що Путін ризикне застосувати ядерну зброю. Але, з іншого боку, ми маємо справу з людиною та системою, що до кінця своїх днів триматиметься за нього, а він — за неї, бо лише коли його життя закінчиться, він покине Кремль», — зазначив Зеленський.
Він додав, що подібний крок створив би небезпечний прецедент і для інших глобальних конфліктів.
Нагадаємо, Путін раніше заявляв, що РФ буцімто має достатньо сил і засобів, щоб довести війну в Україні до кінця «з потрібним для Росії результатом», і застосовувати ядерну зброю для цього не потрібно.
За роки російського вторгнення до України Путін неодноразово звертався до теми ядерної зброї.