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Якщо Путін завтра помре: аналітик розповів, що чекатиме на росіян
За словами військового експерта, Росія переживе боротьбу за владу, як це було після Леніна і Сталіна.
У разі раптової смерті президента Росії Володимира Путіна у країні настане період хаосу. Він триватиме, допоки не вирішиться, хто стане наступником диктатора.
Таку думку британський професор, військовий аналітик Майкл Кларк висловив у інтерв’ю Sky News.
Видання зауважило, що Путін перебуває у владі вже 26-й рік, але, як і всі диктатори, не має підготовленого наступника поза межами родини.
«Якщо Путін завтра раптом помре, його не змінить приємна людина», — вважає Кларк.
За його словами, можна бути впевненими у двох речах: чинного президента Росії замінить чоловік і настане період хаосу.
Професор звернув увагу, що за останні 100 років російської історії сильному лідеру завжди передував період «хаосу», поки вирішувалося, хто буде наступником. Так було після Володимира Леніна і Йосипа Сталіна, аж до розпаду СРСР.
Кларк пояснив, що диктатори зазвичай підтримують «внутрішню боротьбу під собою», щоб коли вони «раптово помруть» або отримають «ніж у спину», ті, хто нижче, боролися між собою за владу.
«Очікувано, що так буде знову», — прогнозує аналітик.
До слова, раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що ГУР відомо про замахи на Путіна. Однак, очевидно, поки що ці спроби були невдалими.