Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

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Під час свого виступу у британському парламенті президент Франції Емманюель Макрон, який сьогодні прибув з візитом до Лондона, зробив чітку заяву, запевнивши, що європейці «ніколи не покинуть Україну» у її протистоянні російській агресії. Він підкреслив непохитну підтримку українського народу та єдність європейської спільноти.

Про це повідомляє The Guardian.

Центральна роль Великої Британії та Франції у європейській безпеці

Президент Франції наголосив на центральній ролі Сполученого Королівства та Франції у європейській безпеці. Він зазначив, що обидві країни є єдиними ядерними державами на континенті та «провідними збройними силами континенту».

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«Сполучене Королівство та Франція повинні знову показати світу, що наш союз може змінити ситуацію», — підкреслив Макрон.

Він наголосив на необхідності для обох країн захищати багатосторонність та міжнародний порядок.

Непохитна підтримка України

Щодо України, Макрон заявив, що протягом останніх років вони наполегливо працювали, щоб підтримати український народ у його опорі. Він зазначив, що їхня позиція була і залишається правильною, оскільки кожного разу, коли російська окупаційна армія просувається в Україні, загроза наближається до всіх європейців.

Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пів року тому започаткували «коаліцію охочих» — коло держав, готових надати Україні гарантії безпеки у разі припинення вогню. Макрон підкреслив, що ця коаліція є гарантією того, що Європа буде й надалі підтримувати Україну.

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«Ми ніколи не приймемо теорію, що сила є правом. І я хочу бути чітким: саме тому, разом з вами, пане прем’єр-міністре, ми вирішили запустити цю коаліцію минулого лютого. І ця коаліція була чітким сигналом, що європейці ніколи не покинуть Україну. Ніколи», — наголосив Макрон.

Макрон наголосив, що незалежно від рішень, ухвалених в інших місцях, вони боротимуться до останньої хвилини, щоб домогтися припинення вогню та розпочати переговори для побудови міцного та стабільного миру, оскільки в Україні на карту поставлені спільна європейська безпека та демократичні принципи.

Нагадаємо, Німеччина зберігає повну секретність щодо передачі Україні ракет великої дальності Taurus. Однак, за словами аналітиків, це не означає, що тему закрито — навпаки, під килимом дипломатії може дозрівати важливе рішення.