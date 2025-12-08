Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прокоментував роль Сполучених Штатів у підтримці України під час війни з Росією та програми постачання озброєння PURL.

Про це йшлося у заяві Зеленського за результатами переговорів з лідерами ЄС 8 грудня.

На запитання кореспондента щодо можливого усунення США від переговорного процесу, проте продовження постачання зброї за програмою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), Зеленський відповів, що це не можна вважати прийнятним варіантом для України та Європи.

«Я вважаю, не влаштовує. Треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжували допомагати, продовжували підтримувати, продовжували тиск на Росію. І для нас важлива гарантія безпеки, я сьогодні про це вже говорив. Не хочу знову повторювати всі деталі», — зазначив президент.

Він також наголосив на значенні програми PURL.

«Європейські партнери сильні та надійні, але програма PURL дозволяє купувати саме ту зброю в США, якої немає у європейських союзників. Тому ми повинні продовжувати цю співпрацю у будь-якому разі. Я думаю, Сполучені Штати будуть відкриті для цієї програми. Вони заробляють гроші, це підходить їхній сучасній політиці щодо підтримки України. Не безкоштовно, але підтримують», — зазначив президент.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам за фінансування, зокрема генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який нагадав усім лідерам про необхідність додаткового фінансування, а також Діку Схофу — прем’єр-міністру Нідерландів.

«На рік для програми PURL потрібно 15 мільярдів, а на цей рік нам бракувало близько 800 мільйонів (раніше не вистачало півтора мільярда). Сьогодні Нідерланди ухвалили позитивне рішення та виділили 700 мільйонів. Дякую Діку Схофу та Нідерландам за таке рішення», — сказав Зеленський.

Він також наголосив на важливості гарантій безпеки.

«Я вірю в гарантії безпеки, які нам можуть надати партнери, і що вони спрацюють у разі необхідності. У нас немає інших партнерів. Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, — від Сполучених Штатів Америки. Безумовно, якщо це будуть не Будапештський меморандум чи порожні обіцянки, а легальні рішення, проголосовані в Конгресі США. Вони ставляться поки що позитивно до такого руху. І європейські гарантії безпеки, Coalition of Willings, в принципі вже готові. Головне — на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. Поки що остаточної відповіді я ще не отримав», — сказав він.

Нагадаємо, переговори Володимира Зеленського з лідерами країн ЄС щодо ситуації в Україні в Лондоні 8 грудня завершилися.

Стало відомо, що американський мирний план скоротився з 28 до 20 пунктів. Тож український президент Зеленський розкрив, що було відкинуто.