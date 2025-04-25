Якщо США визнають Крим російським: чим це загрожує Україні

Напис «Крим = Україна» / © Associated Press

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Можливе визнання Сполученими Штатами Америки анексії Криму призведе до таких наслідків, які посилять Росію. Москва може стати здатною вести війну на іншому рівні.

Про це секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Голосу», полковник СБУ Роман Костенко сказав під час включення у програмі «Тема з Мосейчук» на YouTube-каналі.

Костенко висловив переконання, що для президента США Дональда Трампа зараз більш важливо закінчити війну між Україною та Росією, аніж укласти угоду про мінерали. Тож він тисне не через угоду, а через поступки, які нав’язують Україні. І не всі ці пропозиції поступок відомі українському суспільству.

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«Ми тільки дізналися про поступки територіальні — те що обговорювали. Це запропонували не нам, а що США визнають Крим російським», — сказав Костенко.

Водночас за його словами, коли йдеться про визнання Криму російським, треба розуміти наслідки такого кроку — навіть якщо таке визнання було б лише з боку США, а не України.

«Навколо окупації Криму, починаючи з 2014 року, відбувалися багато процесів, в тому числі санкції, які стримували і стримують зараз Російську Федерацію, вони будувалися саме навколо кейса окупації Криму. Якщо вона буде визнана США, то і санкції ці знімуться. Можливо, й інші країни будуть змушені їх зняти, а це вже інші наслідки — це наслідки у вигляді того, що Росія зможе далі вести свою економічну діяльність, зможе розвивати свою економіку й вести війну на іншому рівні«, — пояснив народний депутат.

Нагадаємо, напередодні поговорів у Лондоні про мир в Україні, які відбулися 23 квітня, The Washington Post інформувало, що США на цій зустрічі можуть запропонувати визнати Крим «російським» і «заморозити» лінію фронту.