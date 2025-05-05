Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир: у ЄС дали обіцянку Україні

Комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс / © Associated Press

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Комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо президент США Дональд Трамп не переконає президента Росії Володимира Путіна укласти мир.

Про це Кубілюс написав у соцмережі Х.

Єврокомісар вказав, що на сьогодні США та ЄС щороку виділяють близько 40 млрд євро на військову допомогу Україні. За словами Кубілюса, ці гроші можна використовувати ефективніше, а саме інвестувати кошти у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.

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«Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко — значно збільшивши нашу військову підтримку України«, — заявив європейський чиновник.

Він пояснив, що вартість вироблених в Україні озброєнь приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного європейського чи американського озброєння. Тож обсяг наданої Україні зброї можна фактично подвоїти без збільшення витрат.

«Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро», — зазначив Кубілюс.

Окремо він звернув увагу на новий інструмент — безпековим кредитам Євросоюзу, завдяки яким країни-члени можуть фінансувати військові закупівлі для України. На думку єврокомісара, це відкриває шлях до втілення стратегії «миру через силу».

«Безпекові кредити — це сила для України!», — наголосив європейський чиновник.

Нагадаємо, раніше верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз готує «план Б» щодо збереження економічних санкцій проти Росії у разі, якщо адміністрація Трампа відмовиться від мирних переговорів щодо України та спробує налагодити відносини з РФ.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава може отримати значний пакет військової допомоги на 30 млрд дол. уже 2026 року завдяки рішенню про передоплату американських інвестицій з фонду на наступний рік.