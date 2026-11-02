Якщо Трамп програє на проміжних виборах: у ЄС готуються до найгіршого сценарію

Дональд Трамп / © Associated Press

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Європейські союзники по НАТО побоюються, що можлива поразка республіканців на проміжних виборах у США 3 листопада спровокує Дональда Трампа на нові нападки на Альянс і скорочення американської військової присутності в Європі.

Про це пише видання Politico.

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Співрозмовники видання припускають, що втрата республіканцями контролю над Конгресом може змінити пріоритети Трампа. Якщо законодавці обмежать його можливості у внутрішній політиці, президент може зосередитися на зовнішніх справах, де має ширші повноваження. Серед можливих наслідків дипломати називають виведення з Європи ще кількох тисяч американських військових.

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Один із високопоставлених європейських чиновників у сфері оборони зауважив, що наприкінці президентських термінів лідери іноді вдаються до ризикованих зовнішньополітичних кроків, намагаючись реалізувати власні амбіції. Він також зазначив, що критика НАТО є складовою світогляду Трампа.

У Білому домі натомість відкидають припущення про недостатню підтримку Альянсу з боку нинішньої адміністрації. Помічниця прессекретаря президента Олівія Вельс заявила Politico, що за Трампа НАТО отримало більше підтримки, ніж за будь-якого іншого американського лідера.

Серед аргументів вона назвала домовленість союзників збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, посилення військової присутності США в Гренландії та зусилля американського президента, спрямовані на завершення війни росії проти України.

За оцінками, наведеними Politico, демократи мають шанси повернути контроль над Палатою представників, а також можуть посилити позиції в Сенаті. Паралельно рейтинг Трампа опустився до найнижчого рівня за весь час його президентства.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп може виявитися більш схильним віддати наказ про проведення масштабної військової операції проти Ірану у разі розгромної поразки республіканців на проміжних виборах 3 листопада.

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