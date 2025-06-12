Якщо Трамп відмовиться: чи можна знизити ціни на російську нафту без погодження США

Ліміт цін на російську нафту / © Reuters

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Більшість членів G7 (Групи семи) готові знизити ліміт цін на російську нафту без угоди з США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від зниження цін на нафту РФ, більшість країн Групи семи готові самостійно знизити цінову межу на російську нафту.

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Із посиланням на джерела, агентство повідомляє, країни ЄС у G7 (Італія, Франція, Німеччина), Британія та Канада підтримують ініціативу. Водночас позиція США та Японії залишається невизначеною.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн на саміті G7 має відбутися вже наступного тижня, 15-17 червня, в Канаді. Там обговорять обмеження ціни, вперше узгоджене наприкінці 2022 року. Обмеження було розроблено, щоб дозволити продаж російської нафти третім країнам з використанням західних страхових послуг за умови, що ціна не перевищуватиме 60 доларів за барель.

Як повідомляє джерело, країни Європи наполягають на зниженні обмеження ціни на нафту РФ з 60 до 45 доларів.

«Є позитивні сигнали від Канади, Великої Британії і, можливо, Японії. Ми використаємо G7, щоб спробувати залучити США», — йдеться у повідомленні Reuters.

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Для ухвалення рішення необхідна одностайність держав-членів, на що може знадобитися декілька тижнів.

Додамо, що найбільший експортний сорт нафти Росії, Urals, торгується з дисконтом близько 10 доларів за барель до еталонної ціни Dated Brent з балтійських портів. Ф’ючерси на Brent торгуються нижче 70 доларів за барель з початку квітня.

Підтримка США не є необхідною для зниження обмеження через домінування Британії у світовому страхуванні морських перевезень та вплив ЄС на танкерний флот.

Однак США мають значення, коли йдеться про платежі за нафту в доларах та їхню банківську систему.

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