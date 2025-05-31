Зеленський з учасниками «коаліції охочих» / © Associated Press

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Британські та французькі чиновники, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні, обговорили необхідність «подивитися правді в очі» та змістити акцент з розгортання військ на допомогу Києву без підтримки США.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, у ЄС погодилися змістити акцент з розгортання європейських військових для підтримки будь-якого потенційного припинення вогню на забезпечення довгострокової оборони України від російського вторгнення без американської підтримки.

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Наразі існує реальне занепокоєння, що Трамп виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника, якщо йому не вдасться посадити Путіна за стіл переговорів.

«Давайте будемо реалістами й визнаємо, що США ніколи не будуть на борту», — сказав Telegraph один західний чиновник, описуючи похмурий настрій на зустрічі в Гаазі.

«Йшлося переважно про те, як зберегти необхідну підтримку України, коли ми припускаємо, що США продовжуватимуть надавати лише деякі специфічні ресурси, такі як розвідка. Ми також погодилися з необхідністю посилення економічного тиску на Росію», — додав європейський дипломат.

«Ми також домовилися про необхідність посилити економічний тиск на Росію», — додав він.

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Зазначається, що ця зустріч ознаменувала різку зміну ролей у «коаліції рішучих», створеній прем’єр-міністро Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном для підтримки можливого перемир’я.

Стармер і Макрон просувають пропозицію «коаліції охочих», згідно з якою європейські союзники використають своїх солдатів для забезпечення дотримання будь-якої можливої мирної угоди. Понад 30 країн висловили підтримку ініціативі, хоча лише деякі з них публічно пропонували відправити свої війська до України.

Центральним питанням було те, чи готові США надати підтримку потенційним «миротворчим силам». «Коаліція охочих» досі публічно не визнала, що її наміри змінилися, а шанси на мир зменшуються дедалі більше, чим довше Путін протистоятиме міжнародному тиску з метою досягнення перемир’я.

Європейські країни погодилися запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі наступного місяця — запрошення було під питанням після того, як Трамп категорично відкинув вступ Києва до Альянсу.

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Цілком імовірно, що «коаліція охочих» продовжить публічно підтримувати «мирні ініціативи» Трампа — на прохання українських чиновників, які побоюються, що якщо цього не робити, то глава Білого дому припинить поставки зброї та обмін розвідданими.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів про завершення російсько-української війни, якщо сторони «ускладнюватимуть процес».

«Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін ускладнить це, ми просто скажемо, що ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто візьмемо пас. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити», — сказав Дональд Трамп 18 квітня.

29 квітня Марко Рубіо знову попередив: якщо Росія та Україна не запропонують конкретні плани щодо припинення російсько-української війни, Сполучені Штати відмовляться від ролі посередника.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Liberation, відповідаючи на запитання про підготовку до можливого виходу США з мирних переговорів, сказав: «Україна повинна ставати все більш самодостатньою в питаннях оборони. У нас є можливість прискорити цей процес. У ширшому сенсі це також стосується самодостатності Європи. Вона бере на себе все більше відповідальності за власну безпеку».