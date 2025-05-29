Якщо Трамп вийде з переговорів: що чекає на Україну

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента Дональда Трампа може змінити курс, відійшовши від активної участі в переговорах щодо встановлення справедливого миру. Цей крок не лише вплине на становище України, але й поставить під сумнів трансатлантичну єдність, відкриє двері для посилення впливу Росії та Китаю, а також може змінити баланс сил у Європі та світі.

Міжнародні медіа по-різному коментують та оцінюють ризики «втрати інтересу» США до врегулювання російсько-української війни. Одну з оцінок дає видання NYT.

«Вихід США з переговорів лише заохочуватиме новий військовий поштовх Володимира Путіна, який поставив на те, що його авторитарне правління приведе Україну до підкорення та захоплення її території. Україна також не здасться. Вона розробила способи стримування російських військ, зокрема за допомогою вітчизняної оборонної промисловості, яка може виробити кілька мільйонів безпілотників цього року. Інші європейські держави, зокрема Велика Британія, Німеччина та Франція, також продовжуватимуть підтримувати Україну», — вважають журналісти.

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У видання впевнені, що Трамп має можливість посилити тиск на Росію та Україну, щоб вони погодилися на угоду. За останні кілька днів він навіть демонстрував ознаки цього (хоч і важко зрозуміти, коли його слова відображають його наміри).

«Здається, Трампу просто байдуже, що відбувається в Україні. Він хоче, щоб Сполучені Штати припинили виплачувати мільярди доларів військової допомоги. Понад усе, він хоче виглядати особисто сильним і успішним», — сказала Бріджит Брінк, яка минулого місяця пішла у відставку з посади посла США в Києві.

Якщо Трамп вийде з мирних переговорів — наслідки

Для Росії

Росія збереже територію, яку вона контролює на сході та півдні України, зокрема і Кримський півострів. Вона також отримає обіцянки від Заходу скасувати економічні санкції та не приймати Україну до НАТО.

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Для України

Захід міг би зобов’язатися надати військову та економічну підтримку, якщо Росія знову нападе, і що більш негайно — ще тісніше інтегрувати Україну в європейську економіку.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть із переговорів про завершення російсько-української війни, якщо сторони «ускладнюватимуть процес».

«Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін ускладнить це, ми просто скажемо, що ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто візьмемо пас. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити», — сказав Дональд Трамп 18 квітня.

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29 квітня Марко Рубіо знову попередив: якщо Росія та Україна не запропонують конкретні плани щодо припинення російсько-української війни, Сполучені Штати відмовляться від ролі посередника.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Liberation, відповідаючи на запитання про підготовку до можливого виходу США з мирних переговорів, сказав: «Україна повинна ставати все більш самодостатньою в питаннях оборони. У нас є можливість прискорити цей процес. У ширшому сенсі це також стосується самодостатності Європи. Вона бере на себе все більше відповідальності за власну безпеку».