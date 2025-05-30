Експосол України у США Валерій Чалий / © скриншот з відео

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Якщо Україна погодиться на миротворців ООН, то Росія всуне сюди своїх.

Про це сказав український дипломат, посол України в США в 2015-2019 рр. Валерій Чалий в інтерв’ю LIGA Подкаст.

«По кількості людей — виставити на півтори тисячі кілометрів буферну зону. Якщо не брати технологічних змін, то це сотні тисяч людей, які від першого пострілу міномета будуть тікати. Бо в них такий мандат, а не тому, що вони слабкі, — зазначив він. — Ба більше, нам засунуть сюди в миротворці кого завгодно — з тих країн, які проти нас голосували (під час резолюції в ООН — ред). Наприклад, білоруси, Лукашенка з’явиться. Росія буде всовувати туди що завгодно — це ж без Росії не відбудеться. Це ж все через мандат ООН».

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Чалий наголосив, що Україна має право на коаліцію сил, якій не потрібно жодного мандату ООН.

«А ми маємо право на коаліцію сил, якій не треба жодного мандату ООН. І це не треба називати миротворцями. Вони можуть згідно з угодами (безпековими угодами — ред.). Чому ми не порушуємо це питання? У нас же є угоди. У нас з Польщею є угода про військове співробітництво. Вона, великою мірою, не зазнала якихось змін. Навіть з цими двосторонніми. За цією угодою можуть бути інструктори польські. Працювати на території України. Це не значить, що вони на лінії фронту. Але поступово треба робити», — сказав Чалий.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть долучитися до складу миротворчих сил в Україні, якщо для цього відкриється можливість у межах міжнародного мандату.