Яку відповідь дав Путін на пропозицію Зеленського та США про повне припинення вогню— ISW

Володимир Путін / © Associated Press

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Очільник Кремля Володимир Путін вкотре наголосив, що відкидає повне припинення вогню, запропоноване Зеленським та США. Своєю чергою Володимир Зеленський підтвердив 20 квітня готовність України погодитися на повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін 21 квітня відкинув пропозицію про повне припинення вогню, заявивши, що Україна намагається «перехопити ініціативу і говорити про розширення» режиму припинення вогню, і стверджуючи, що Росії потрібно буде «ретельно все оцінити».

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У ISW нагадують, що Україна і США спочатку запропонували повне припинення вогню 13 березня, і Путін та інші російські офіційні особи неодноразово відкидали цю пропозицію протягом останніх п’яти тижнів. Державний департамент США повідомив Reuters 20 квітня, що Сполучені Штати вітатимуть продовження великоднього перемир’я, однак (цього не сталося — ред.). Президент США Дональд Трамп 20 квітня висловив сподівання, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня, можливо, маючи на увазі загальну угоду про припинення вогню, яка передуватиме майбутнім мирним переговорам.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, схоже, відреагував на заяву Трампа, заявивши, що Кремль не готовий обговорювати часові рамки для припинення війни.

Постійне відхилення Путіним запропонованого США та Україною загального припинення вогню в березні 2025 року і відмова Кремля від будь-яких часових рамок для закінчення війни, за словами аналітиків ISW, підкреслює незацікавленість Путіна у завершенні війни шляхом мирних переговорів у найближчій перспективі.

«Постійне відхилення Путіним американських та українських пропозицій щодо припинення вогню суперечить заявленому Трампом підходу, який полягає в тому, щоб спочатку встановити режим припинення вогню, а потім вести переговори про ширшу мирну угоду, а також меті Трампа — досягти тривалого миру в Україні», — резюмується у звіті ISW.

Нагадаємо, у Трампа встановили новий крайній термін для припинення вогню — найімовірніше йдеться про кінець квітня.