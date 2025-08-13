Юрій Федоренко

Командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко назвав три приблизні сценарії, як розвиватимуться події для України після переговорів Трампа і Путіна на Алясці.

Про це військовий написав у Facebook.

Перший сценарій

Путін висуває максималістські, неприйнятні умови, в результаті чого перемовини зриваються. Трамп бачить, що його черговий раз обдурили, згадує про ультиматум та запроваджує обіцяні санкції.

Другий варіант

Путін і Трамп укладають угоду про Україну без України.

«Це неприйнятний для нас „договір“, який не буде працювати. Тут можна припустити, що послідовна позиція нашої держави роздратує Трампа, він звинуватить Київ у тому, що „Україна не хоче миру“», — припускає Федоренко.

У такому разі американський лідер вкотре призупинить військову допомогу та зробить ряд ексцентричних заяв. Після того, як США перестають надавати допомогу, основними нашими партнерами України залишаться європейські держави.

Третій сценарій

Сторони ні до чого конкретно не домовляються, проте планують наступні раунди перемовин, обмінюються «сигналами», «позиціями», «меморандумами» тощо. За такого розвитку подій поставки зброї не припиняться, санкції, ймовірно, в якомусь вигляді будуть запроваджені, але суттєвих змін не відбудеться.

Вашингтон закликає українців бути реалістами

Військовий зауважив, що сьогодні у Вашингтоні закликали україців «бути реалістами». Вочевидь, так у США натякають про необхідність так званого «обміну територіями».

«Гарантії безпеки, які може нам запропонувати Вашингтон (наскільки ми можемо судити з відкритих джерел станом на сьогодні), зводяться до авторитету діючого президента США. Це щось на кшталт „чесного слова“, яке має дати путін Трампу. Навіть якщо Москва дотримує слова (що сумнівно), такий договір триватиме лише три роки», — вважає Федоренко.

Тому головним гарантом безпеки України він називає Сили Оборони.

«Це не риторична фраза, а цілком практичний розрахунок: ми маємо так бити ворога, щоб у майбутньому в росіян сама думка про можливу війну з українцями викликала тваринний жах. На основі такої тези ми маємо готуватися до реалістичного розвитку подій та планувати їх», — підсумував військовий.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що Дональд Трамп не буде нав’язуватиме Володимирові Зеленському мирну угоду з Росією.