Яким має бути ідеальний нардеп: експерти заявили про глибоку кризу Верховної Ради

Реклама

Про це говорили під час круглого столу «Ідеальний народний депутат: електоральний портрет українського депутата», організованого виданням «Політарена» спільно з Active Group.

Участь у дискусії взяли народні депутати, колишні парламентарі та провідні політологи.

“Верховна Рада є, але парламенту немає”

Один із найгучніших меседжів озвучив народний депутат кількох скликань Микола Томенко.

Реклама

«У нас Верховна Рада є, але парламенту як інституції немає».

За його словами, Україна досі залишається в пострадянській моделі, яка не дозволяє сформувати ефективний парламент.

«Ми не визначилися, який парламент хочемо. А вже потім треба підбирати людей під цю модель», — зазначив він.

“Ідеальний депутат — це єдиноріг”

Народна депутатка Аліна Загоруйко звернула увагу на суперечливість очікувань виборців.

Реклама

«Народний депутат — це своєрідний єдиноріг: усі про нього чули, але ніхто не бачив».

За її словами, українці хочуть бачити в одному кандидатові одразу кілька ролей:

професіонала і “нове обличчя”

фінансово незалежну людину, але без високої зарплати

технократа, благодійника і “господарника”

«А звідки він має роздавати допомогу? Із 60 тисяч гривень зарплати?» — риторично запитала вона.

Також Загоруйко наголосила:

Реклама

«Ідеальний депутат народжується не в парламенті — він народжується в кабінці для голосування».

“Парламент добивають”: різка оцінка Добродомова

Екснардеп Дмитро Добродомов заявив про системну деградацію парламенту.

«Розвал парламенту як інституції почався у 2014 році. А нинішнє скликання його добиває».

Він пояснив, що проблема — у випадкових людях у політиці: «Деякі люди в парламенті — просто випадкові, які проходили повз». І попередив: «На наступних виборах ситуація може бути ще гіршою. Все вирішуватиме емоція виборця».

Реклама

“Ми вже просимо елементарного”

Народний депутат Валентин Наливайченко звернув увагу на кризу дисципліни та відповідальності.

«Сьогодні вже дійшло до того, що ми вимагаємо, щоб народні депутати просто ходили на роботу».

Він запропонував радикальні рішення:

антикорупційне очищення парламенту

антиколабораційні перевірки

механізм відкликання депутатів

«Люди повинні мати право відкликати тих, хто не працює або замішаний у корупції», — наголосив він.

Реклама

“Електоральна шизофренія”: що кажуть експерти

Політолог Віталій Кулик звернув увагу на подвійні стандарти виборців.

«Є запит на нову етику. Але перше питання до депутата — коли буде роздача допомоги».

Він назвав це амбівалентністю: «З одного боку — очікування чесності, з іншого — запит на “гуманітарку”».

Також Кулик підкреслив, що суспільство відчуває дефіцит захищеності:

Реклама

«Люди хочуть, щоб депутати стали захисниками громадян, у тому числі від виконавчої влади».

Політолог Володимир Фесенко звернув увагу на фундаментальну проблему довіри.

«Частина нашої політичної культури — це недовіра до влади».

За його словами: «Депутат для багатьох українців — це узагальнений образ ворога».

Реклама

І навіть ідеальний кандидат, за його логікою, швидко втрачає довіру після обрання.