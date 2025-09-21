Яким має бути закінчення війни для України: Келлог озвучив чітку позицію

Спецпосланець президента США Кіт Келлог / © скриншот з відео

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що президент Росії Володимир Путін не є «хорошим хлопцем», а його дії є «абсолютно жахливими». Він також зазначив, що сподівається на краще майбутнє для України.

Про це він розповів в інтерв’ю британському меценату, лорду Майклу Ешкрофту.

«Путін не є хорошим хлопцем. Деякі його вчинки абсолютно жахливі. Я хотів би, щоб ми вийшли з цього [ситуації з війною в Україні — ред.] кращими. Знаєте, якщо Україна вийде з цього в хорошому стані — а я думаю, що так і буде — тоді я зможу спати спокійно», — заявив він.

Мир чи перемир’я: чого хоче Путін

На запитання, чи можливо досягти мирної угоди, яка б поважала суверенітет України і водночас стримувала Росію, Келлог відповів, що це буде дуже складно, оскільки для будь-якого миру спочатку необхідне припинення вогню. Він вважає, що Путін знає, що якщо припинити бойові дії, їх потім буде дуже важко відновити.

«Тому я завжди надаю перевагу припиненню вогню, Але президент Трамп хотів би спочатку укласти мирну угоду», — зазначив він.

Однак Келлог зазначив, що досягти цього буде складно, оскільки Путін поки що не хоче цього робити.

«Путін думає, що може перемогти військовим шляхом. Я не думаю, що йому цевдасться», — зауважив спецпосланець Трампа.

Кремль «грає» з Трампом

Спецпосланець висловив думку, що Трамп, ймовірно, розчарований тим, що його особисті стосунки з Путіним не привели до швидкого завершення війни в Україні. Він припускає, що Трамп усвідомив, що Путін просто «грає з ним», що власне і викликає роздратування президента США.

Келлог також додав, що відповіддю на таку поведінку має бути рішучий економічний тиск на Росію. Зокрема, він запропонував знешкодити «тіньовий флот» Росії, що перевозить нафту, та «заблокувати» Балтійське море. Це завдасть Кремлю значного економічного удару.

«Ви можете зробити це. Ви дійсно можете заблокувати Балтійське море, звідки походить 70% флоту, і створити справжню проблему. Він відреагує на це», — наголосив він.

Моральний аспект війни та майбутнє України

Спецпосланець підкреслив, що війна в Україні має глибокий моральний вимір.

«Путін не є хорошим хлопцем. Те, що він зробив, деякі речі, які він зробив, були абсолютно жахливими. Це взагалі жахливо», — сказав він, наголосивши, що війнав Україні — це боротьба добра зі злом.

Він також висловив упевненість, що Україна вийде з цієї ситуації в хорошому стані, попри всі можливі труднощі. За його словами, відмова від території є помилкою, оскільки «Бог більше не створює землі», і повернути втрачене потім дуже складно.

Нагадаємо, Келлог заявив, що Україна повинна «прийняти реальність», що Росія окупувала більшу частину Донбасу. За його словами треба змиритися з тим, що Росія вже де-факто контролює ці території.