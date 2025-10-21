Яким може бути мирний план Трампа щодо України: аналіз CSIS

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Команда президента США Дональда Трампа активізувала дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні після успішного укладення угоди щодо Сектору Гази.

Про ймовірний план щодо України розповіли аналітики CSIS Futures Lab.

Найбільш імовірний сценарій, за оцінками аналітиків та моделей штучного інтелекту, передбачає «кероване замороження» конфлікту: деескалацію бойових дій без політичного визнання територіальних захоплень Росії.

Переговорний процес ведеться на тлі посилення тиску на Москву як військового, так і економічного. США готують Україні розширену військову допомогу, включно з потенційними далекобійними ракетами Tomahawk.

Водночас фінансовий тиск реалізується через обмеження продажу російської нафти, зокрема до Індії. ЄС та Велика Британія розглядають використання заморожених російських активів для фінансування оборонних закупівель Києва, а у США обговорюють введення так званих «тарифів перемоги», щоб примусити Москву припинити бойові дії. За оцінками аналітиків, економіка Росії перебуває на межі колапсу через санкції та удари по нафтогазовій інфраструктурі.

Звіт CSIS, підготовлений на основі опитувань експертів і моделей ШІ GPT-4o-mini, визначив вузький простір для компромісу. Експерти вважають, що угода має виключати офіційне визнання російської окупації (de jure), але визнавати лінію контролю як тимчасову військову реальність.

Перспектива вступу України до НАТО має бути знята з порядку денного на осяжне майбутнє, а санкції можуть пом’якшуватися лише за перевірювану поведінку Москви. Заморожені російські активи пропонується використовувати суворо під міжнародним контролем, зокрема для забезпечення кредитних гарантій та фінансування реконструкції. Як зазначають експерти, такий підхід дозволяє знизити інтенсивність бойових дій, зміцнити оборонний потенціал України і уникнути винагородження агресії.

Моделі ШІ, які оцінювали план на основі тисяч новинних джерел і даних історичних мирних угод, демонструють більш жорстку позицію щодо переозброєння України та відновлення оборонної промисловості.

На думку ШІ, будь-який доступ Заходу до українських ресурсів є «червоною лінією» для Москви, а пряме використання заморожених активів неприйнятне. Проте і експерти, і ШІ сходяться на тому, що використання активів для гарантій кредитів може стати компромісом, який зберігає важелі впливу на Кремль.

Аналітики попереджають, що найскладніша фаза почнеться після встановлення режиму «замороженого конфлікту», коли необхідно забезпечити його стабільність. Історично більшість перемир’їв недовговічні: 31% міждержавних воєн закінчуються глухим кутом і припиненням вогню, а попередні 25 угод про припинення вогню в Україні з 2014 року були порушені. Для тривалого миру потрібні міжнародні гаранти та моніторингові сили, проти яких Росія, ймовірно, буде чинити опір.

Угода Трампа, як очікується, буде зосереджена на стабілізації та економічних можливостях, а не на повній відповідальності за воєнні злочини. Вона супроводжуватиметься чіткими зобов’язаннями щодо економічної реконструкції України, підтримки виборів та сталої допомоги з боку США і ЄС. Економічна частина плану включає використання українських портів, річкових шляхів, залізниць та енергетичних ресурсів для стимулювання американських інвестицій у відбудову.

Аналітики підкреслюють, що навіть із цими механізмами угода може стати лише тимчасовою паузою, якщо не забезпечити надійний моніторинг та гарантії безпеки. Успішна реалізація мирного плану вимагатиме балансу між стабільністю, економічними можливостями та довгостроковим стримуванням Москви.

