Яким Путін є поза камерами: ексочільник МЗС розкрив несподівані деталі закритих зустрічей

Путін / © Associated Press

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Російський президент Володимир Путін не справляє враження «дивної» людини. При цьому у нього помітні ознаки параної та переконаність у власній особливій місії.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» сказав ексочільник МЗС Вадим Пристайко.

Дипломат, відповідаючи на запитання про поведінку Путіна під час закритих зустрічей, заявив, що російський президент не виглядає дивакуватим, проте має виражені риси параної.

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За його словами, тривале перебування при владі часто змінює світосприйняття політичних лідерів. Вони починають вважати, що навколо постійно перебувають люди, які очікують на їхню помилку або слабкість. Путін, запевняє дипломат, справді вірить у власну винятковість.

«Лідер, який змінюється кожні 4–5 років, не встигає повірити у власну обраність. А в цього розмови про те, що треба до 130 років хоча б дотягнути, міняти органи (сміється — ред.)», — зазначив він.

Водночас журналіст додав, що не вважає президента РФ надзвичайно хитрим. На його думку, Путіна радше вирізняють впертість і тверда віра у власне призначення.

Раніше у США заявили, що ядерні погрози Кремля є радше публічним блефом. Так, він демонструє слабкість Росії та невпевненість у власних військових можливостях. На думку американських посадовців, такі заяви Путіна мають на меті компенсувати невдачі російської армії у війні проти України, а не реальну ескалацію. У США підкреслюють, що попри риторику Москви, ці погрози не здатні залякати союзників України та не змінюють балансу підтримки Києва. Додається, що стримування вже не таке, як було під час Холодної війни.

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