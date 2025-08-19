Якими можуть бути гарантії безпеки для України: три сценарії з військами НАТО

Військові НАТО / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поки що не взяв на себе зобов’язання відправляти американські війська до України в межах гарантій безпеки. Водночас конкретного бачення, якою має бути система оборони, наразі публічно ніхто не представив, хоча існує кілька можливих сценаріїв.

Про це повідомляє The New York Times.

На зустрічі у Вашингтоні 18 серпня, де були присутні Трамп, президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів, часто піднімалося питання «гарантій безпеки», покликаних унеможливити повторне вторгнення Росії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував ідею формування контингенту з «коаліції охочих», який міг би бути розміщений в Україні після перемир’я чи мирної угоди. Втім, які саме сили можуть увійти до такого формату та якими будуть їхні завдання — поки невідомо. Військові експерти наголошують: деталі мають ключове значення.

Один із можливих варіантів — створення «миротворчих сил», ймовірно озброєних, які б посилювали українську армію. Їхня роль обмежувалася б обороною, але сама присутність мала б стримувати Кремль від нового нападу, адже це означало б ризик зіткнення з військовими країн НАТО. Проблема у тому, що для ефективного стримування знадобилися б десятки тисяч солдатів.

Інший варіант — так звані «сили-стримувачі» (tripwire force). Це набагато менший контингент, який не здатен забезпечити серйозний захист, однак сама його присутність могла б зупинити Росію від агресії через небезпеку вбивства європейських військових. Такий підхід, утім, залишається неперевіреним і ризикованим.

Третя можливість — «спостережна місія». Йдеться про кілька сотень військових, які виконували б функцію моніторингу та повідомлення про потенційний напад. Однак цю роль здатні виконувати й сучасні технології — супутники та наземні системи спостереження. До того ж такий невеликий контингент не зміг би гарантувати оборону.

Трамп, зі свого боку, досі не заявив про намір відправляти американські сили до України — незалежно від обраної моделі. Швидше за все, остаточне рішення залежатиме від того, якими будуть умови перемир’я чи можливої мирної угоди, якщо переговори дійдуть до цього етапу.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що на зустрічі в Білому домі 18 серпня з президентом України ВолодимиромЗеленським, лідерами країн Європи та генсеком НАТО обговорювалися гарантії безпеки для Києва, які мають надати європейські держави у координації зі США.

Своєю чергою Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України можуть бути формалізовані на папері вже протягом найближчого тижня-10 днів. Одним із ключових пунктів стане пакет американської зброї: літаки, системи ППО та інші види озброєння.

За інформацією Financial Times із посиланням на презентований Україною у Вашингтоні документ, Київ готовий укласти масштабну оборонну угоду зі США на 100 млрд дол., профінансовану європейськими партнерами, аби отримати гарантії безпеки після завершення війни.