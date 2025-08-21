Якими можуть бути гарантії безпеки для України: заява Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення бойових дій на тлі триваючого вторгнення Росії до України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні. Ми повинні це зрозуміти. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України, і всієї Європи. Я за це дуже вдячний президенту Трампу. Без координації гарантій безпеки для України Сполученими Штатами Америки, була і деяка невпевненість європейських колег», — уточнив він.

Президент наголосив, що сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки, від президента Трампа, від його команди, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України.

«І це відкриває можливість, щоб інші країни, які до цього були до чогось готові — підтвердили це. Наразі генштаби ключових країн вже почали проговорювати, до чого вони готові. І деякі країни, яких не було, напевно, зараз будуть з’являтися. Наприклад, Туреччина», — додав Зеленський.

Нагадаємо, на Заході чиновники активно працюють над узгодженням плану безпекових гарантій для України, який би підтримала адміністрація Дональда Трампа. Військові опрацьовують чотири ключові сценарії, які дозволять стримати агресію Росії.

Наразі сторони відійшли від ідеї розміщення на передовій великих військових контингентів, зосередившись на захисті з повітря, моря та тренуванні українських сил.

Стів Віткофф заявив CNN 17 серпня, що під час саміту на Алясці було досягнуто згоди, що Вашингтон і його союзники можуть надати Україні «гарантії, здатні змінити перебіг гри», у формі «захисту, подібного до статті 5», хоча конкретики він не навів.

Фраза «подібні до статті 5» походить від 5-ї статті договору НАТО, ключового положення, яке визначає, що збройний напад на одного члена вважається нападом на всіх.