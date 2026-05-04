Який подарунок Україна може зробити Трампу: історик дав жартівливу пораду

Трамп / © Associated Press

Історик та публіцист Ярослав Грицак оцінив потенційну роль США у мирних переговорах. Зокрема, він пожартував про подарунок, який Україна може зробити президенту Штатів Дональду Трампу.

Про це сказав професор Українського католицького університету, історик та публічний інтелектуал Ярослав Грицак в інтерв’ю «Українській правді».

Фахівця запитали про роль Сполучених Штатів у переговорах.

«Відповім жартом. Мені його сказав один високопоставлений працівник дипломатичного корпусу в Україні, але не з України. „Найкращий спосіб досягнення миру — це подарувати Трампу палац Януковича у Межигір’ї“. Це було б найбільшим гарантером того, що Америка була б готова захищати Україну», — сміється Грицак.

Насаправді ж, додає він, зараз ситуація є такою, що гарантій ніхто з ггравців дати не може.

«Америка за Трампа стала дуже ненадійним союзником. Тому повертаємося до банальної фрази: єдиним гарантом безпеки України є сама Україна. Війна закінчується тоді, коли агресор розуміє, що ціна агресії надто висока, і може спинитися. Але поки що цього немає», — вважає він

Як акцентує Грицак, Путін ставить нереалістичні цілі щодо денацифікації України тощо. Мовляв, війна не завершиться, поки х не буде досягнуто. Але виконати такі завдання просто неможливо.

«Немає відчуття балансу між витратами і можливістю досягнення цілей. Поки російський диктатор цього не відчує, то нічого не буде», — зазначає історик.

Раніше Грицак заявив, що попередні оцінки про фінальну стадію війни втратили актуальність через зміну глобальної ситуації, зокрема конфлікт в Ірані. За його словами, нові обставини вказують на те, що війна може затягнутися на невизначений термін. Він утримується від конкретних прогнозів, наголошуючи на високій невизначеності. Водночас Грицак зазначив, що Україна має приблизно дворічне «вікно можливостей» завдяки фінансовій підтримці ЄС.

