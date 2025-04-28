Янукович отримав другий вирок: скільки років за ґратами і за що саме

Експрезидент України Віктор Янукович / © УНІАН

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Суд ухвалив другий вирок для експрезидента України Віктора Януковича, а також вирок для ексзаступника начальника Управління державної охорони — ексначальника Служби безпеки президента Костянтина Кобзаря.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Подільський районний суд Києва визнав Януковича та Кобзаря винними у вчиненні злочинів та призначив покарання:

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експрезиденту України — 15 років ув’язнення за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та підбурювання до дезертирства;

ексзаступнику начальника УДО України — 10 років ув’язнення за організацію незаконного переправлення осіб через держкордон та дезертирство.

Прокурори Департаменту у справах Майдану клопотали про вироки для Януковича та Кобзаря у 15 та 10 років ув’язнення відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним, та засудив обвинувачених до максимально можливого покарання.

В чому полягають злочини Януковича та Кобзаря?

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи у змові з Кобзарем та представниками Росії, незаконно вилетів з України та організував переправлення щонайменше 20 людей із близького оточення та військовослужбовців УДО.

Зазначається, що політ відбувався поза пунктом пропуску через держкордон для повітряного сполучення. Янукович і компанія вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням російського військового льотчика. Політ відбувся з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку Росії до військового аеродрому в Єйську. Пробувши там певний час, експрезидент України та його оточення полетіли до Анапи, а звідти російським військово-транспортним літаком вирушили до військового аеродрому «Гвардійське» у Криму.

Надалі Янукович вирішив за сприяння збройних сил Росії остаточно залишити Україну. Перебуваючи у військовій частині Чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти в Севастополі, експрезидент підбурив військовослужбовців УДО України, які охороняли його, до дезертирства та виїзду до Росії. З Криму Януковича вивозили морським шляхом російські військові.

У результаті судном із Севастополя до Росії разом з експрезидентом України виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Маршрут пересування Януковича територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався працівниками російської Федеральної служби охорони та бійцями Південного військового округу РФ. Маршрут погоджувався безпосередньо із президентом Росії Володимиром Путіним.

В Офісі генпрокурора зауважили, що ця справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки фігуранти переховуються від правосуддя.

Нагадаємо, це вже другий вирок Януковича. У січні 2019 року його засудили за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни до 13 років ув’язнення.