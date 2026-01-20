ВАКС оголосив вирок Януковичу у справі про заволодіння державною землею

Віктор Янукович / © Associated Press

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав колишнього президента Віктора Януковича винним у заволодінні земельною ділянкою на Київщині та засудив його до 15 років позбавлення волі.

Про вирок повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у Telegram.

Як зазначається у повідомленні САП, суд визнав Януковича винним у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду Сухолуччя площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Спільника колишнього президента також визнано винуватим у злочині за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України, але суд звільнив його від відбування покарання через закінчення строків притягнення до відповідальності.

«Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку», — уточнили в САП.

За інформацією прокуратури, у 2007 році Янукович, який на той момент був прем’єр-міністром, ініціював низку рішень, що дозволили вивести із державної власності ділянку Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району.

«Для реалізації злочинної схеми спільники колишнього президента залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення земельних ділянок площею до 1 га, а згодом — про зміну їх цільового призначення, що дозволяло передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту», — йдеться у повідомленні.

На цій ділянці у 2009–2011 роках збудували готельно-ресторанний комплекс, який використовувався Януковичем для особистих потреб.

Розслідування розпочалося у 2014 році. Спершу його вів Департамент спецрозслідувань ГПУ, а з листопада 2019 року справу передали до САП та НАБУ.

«Зважаючи на те, що всі обвинувачені перебувають у розшуку, щодо них здійснювалось спеціальне судове провадження (in absentia)», — підкреслили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 12 грудня 2025 вирок Януковичу набув чинності, а також розповідали, у чому його звинувачували.