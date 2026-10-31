Японія поставила Росії ультимативну вимогу на зустрічі G20: подробиці розмови з Лавровим

Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі зустрівся з Сергієм Лавровим на G20 в Атланті / Джерело: МЗС Японії

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Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим висунув ультимативну вимогу — негайно звільнити японського журналіста, якого затримали на Сахаліні за підозрою у шпигунстві. Переговори відбулися 30 жовтня в американській Атланті на полях зустрічі очільників МЗС країн G20.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Японії.

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Під час розмови японський міністр також закликав Москву зробити кроки для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

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Японія вимагає негайно звільнити затриманого журналіста

У заяві японського зовнішньополітичного відомства зазначено, що Мотегі рішуче порушив перед Лавровим питання затримання громадянина Японії в Сахалінській області РФ.

«Щодо затримання громадянина Японії в Сахалінській області міністр Мотегі рішуче зажадав його негайного звільнення», — йдеться в повідомленні.

За даними Jiji Press, затриманий — кореспондент японської газети Hokkaido Shimbun, який працював у її бюро в Південно-Сахалінську. Російська влада підозрює його у шпигунстві. Журналіста затримали 13 жовтня, а згодом перевезли із Сахалінської області до Москви.

26 жовтня представники посольства Японії в Москві провели консульську зустріч із затриманим. У Міністерстві закордонних справ Японії підтвердили, що журналіст перебуває у доброму стані здоров’я, а також наголосили, що Токіо вимагає його негайного звільнення, гуманного та справедливого поводження.

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Мотегі закликав Лаврова до миру в Україні

Ще однією темою переговорів стала російська війна проти України. Японський міністр знову закликав Москву вжити конкретних кроків для досягнення справедливого й тривалого миру.

«Міністр Мотегі вкотре наполегливо закликав Росію вжити позитивних заходів для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні», — йдеться в повідомленні МЗС Японії.

Сторони також домовилися підтримувати контакти, попри складний стан двосторонніх відносин.

Як повідомляє російський «Інтерфакс», у МЗС країни-агресорки назвали зустріч Лаврова та Мотегі «короткою розмовою, яка відбулася на прохання японської сторони». Там заявили, що для відновлення повноцінного міждержавного діалогу Токіо має відмовитися від політики, яку Москва вважає недружньою.

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Зустріч Лаврова на G20 — дипломатичні суперечки в Атланті

Візит російського міністра до США супроводжувався демонстративною незгодою європейських представників із його присутністю на міжнародному майданчику. Перед початком зустрічі міністри відмовилися від спільної фотографії з Лавровим, через що організаторам довелося скасувати запланований знімок. Цей дипломатичний ляпас російському міністру став одним із найбільш помітних епізодів саміту.

Напруження не обмежилося відмовою від фотографування. Очільник МЗС Великої Британії Ед Мілібенд під час особистої розмови з Лавровим нагадав йому про загиблих українців і назвав Росію агресором. Зокрема, британський міністр згадав загиблих унаслідок удару по залізничному вокзалу Дніпра. Його жорстке звернення до Лаврова відбулося безпосередньо під час зустрічі міністрів G20.

Сам Лавров також скористався майданчиком у США, щоб поскаржитися на відсутність зближення між Москвою та Вашингтоном. Російський дипломат заявив, що адміністрація Дональда Трампа продовжує обмеження, запроваджені за попереднього президента Джо Байдена, і додатково запроваджує санкції проти російських нафтових компаній.

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