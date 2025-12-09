Японія відкинула пропозицію ЄС щодо росактивів на користь України

Міністерка фінансів Японії Сацукi Катаяма / © Associated Press

Реклама

Японія відхилила пропозицію Євросоюзу приєднатися до плану використання заморожених російських активів для фінансування України, зруйнувавши надії Брюсселя на глобальну підтримку цієї ініціативи. Токіо відмовилося використати близько 30 млрд дол. росактивів, посилаючись на юридичні ризики та позицію США.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

На понеділкових перемовинах міністрів фінансів G7 Японія фактично відхилила звернення Брюсселя, який просив підтримати його підхід щодо переказу Україні грошового еквівалента російських суверенних активів, заморожених у Euroclear.

Реклама

Як повідомили два дипломати ЄС, обізнані з обговоренням, Токіо дало зрозуміти, що не має можливості задіяти близько 30 млрд дол. російських заморожених активів, розміщених у Японії, для надання Україні кредиту.

США і Японія відмовилися долучатися до механізму ЄС, залишаючи блоку основний тягар фінансування України.

За інформацією дипломатів ЄС, міністерка фінансів Японії Сацукi Катаяма відкинула можливість використання російських активів через юридичні ризики.

Разом із тим кілька посадовців припустили, що позиція Токіо зумовлена також небажанням суперечити США, які виступають проти використання російських активів для України.

Реклама

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що планує застосувати заморожені активи як важіль тиску, аби залучити президента Росії Володимира Путіна до переговорів. Вашингтон пропонує повернути РФ частину активів, а решту спрямувати на фінансування американських інвестицій в Україну.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що рішення щодо активів РФ на суму до 100 млрд фунтів стерлінгів може бути узгоджене найближчими днями. Це фінансування може гарантувати Києву ресурс для ведення війни ще щонайменше на два роки, посилюючи тиск на Москву. Бельгія, де зберігається найбільша частина активів, поки що стримує рішення, побоюючись юридичних ризиків. Попри це, джерела серед високопосадовців висловлюють оптимізм, очікуючи на оголошення угоди приблизно наступного тижня.