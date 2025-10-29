Зустріч Санае Такаїчі та Дональда Трампа, 28 жовтня / Фото: x.com/takaichi_sanae / © Соцмережа X

Нова прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Токіо заявила, що для її країни буде складно ввести повну заборону на імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ).

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на двох анонімних японських урядовців.

Питання російського ЗПГ обговорювалося на двосторонній зустрічі лідерів у вівторок, 28 жовтня. Такаїчі намагалася заручитися розумінням Трампа щодо енергетичних потреб та вразливості Японії. Російські поставки становлять близько 9% від усього імпорту ЗПГ до Японії. Крім того, японські корпорації Mitsui та Mitsubishi мають значні частки у проєкті «Сахалін-2 ЗПГ» на Далекому Сході Росії.

Як пише газета Nikkei, Такаїчі пояснила Трампу, що повне припинення закупівель з боку Японії буде вигідним лише для Китаю та Росії. Заява пролунала на тлі тиску з боку США, які напередодні поїздки Трампа до Азії закликали союзників припинити імпорт російських енергоносіїв і запровадити санкції проти ключових нафтових компаній, таких як «Роснефть» і «Лукойл».

Незважаючи на тиск, Японія вже працює над диверсифікацією. Японія протягом останніх років наростила закупівлі ЗПГ у США, готуючись до закінчення терміну дії основних контрактів із російським «Сахалін-2» (більшість з них припиняються у період 2028-2033 років).

Міністр промисловості Японії минулого тижня попередив, що заміна цього обсягу газу буде дуже дорогою і неминуче спричинить зростання цін на електроенергію для японських споживачів. Варто зазначити, що імпорт російської нафти до Японії є мінімальним (менше 1%) і здійснюється в рамках винятків із санкцій, термін дії яких спливає у грудні.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ключових російських нафтових гігантів — «Роснефть» та «Лукойл».

Президент США Дональд Трамп налаштований забезпечити суворе виконання нових санкцій проти Росії, аби змусити диктатора Путіна погодитись на переговори щодо припинення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном стане вирішальною для забезпечення співпраці Китаю щодо санкційного тиску на Росію.