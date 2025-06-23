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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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196
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2 хв

Явка з повинною?: Чернишов повідомив, що сам прибув до НАБУ

Міністр Чернишов заявив, що прибув до НАБУ, «щоб розібратися в ситуації».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Олексій Чернишов

Олексій Чернишов

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов після скандалу із закордонним відрядженням і чуток про втечу з України, заявив, що особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це він повідомив у Facebook.

«Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації. Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору», — заявив очільник Мін’єдності.

Чернишов запевнив, що з повагою ставиться до роботи всіх правоохоронних органів і «відкритий до взаємодії».

Історія з Чернишовим

Нагадаємо, 13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низку колишніх підлеглих Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК «Нафтогаз України».

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко стверджував, що НАБУ нібито готує підозру Чернишову, але цього поки так і не сталося.

17 червня Чернишов в онлайн форматі відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який відбувся у Києві. На тлі цього, у Мережі стали «розганяти» чутки, що міністр нібито втік закордон і, можливо, не хоче повертатися до України.

Натомість у Мін’єдності запевнили, що віцепрем’єр Чернишов перебуває у плановому відрядженні.

В «Українській правді» з’явилася стаття, що підозріле відрядження Чернишова нібито може бути пов’язаним з корупційною справою.

Скандал був змушений коментувати особисто президент Зеленський. Він запевнив, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні і обов’язково повернеться на Батьківщину.

Вчора, 22 червня, Олексій Чернишов заявив, що повернувся до України.

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