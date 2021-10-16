ІД взяла відповідальність за вибух в мечеті в Кандагарі: подробиці

Загинули щонайменше 32 осіб.
Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух в мечеті шиїта в Кандагарі, що в Афганістані.
Про це інформує AFP з посиланням на заяву бойовиків.
Раніше повідомлялося, що вибух стався 15 жовтня в шиїтській мечеті в афганській провінції Кандагар.
Загинули не менше 32 людини. Угруповання заявило, що два терориста-смертника здійснили атаки в різних частинах мечеті.
Свідки чули відразу три вибухи: один у головних дверей, інший — в будівлі, де паломники милися перед молитвою, ще один ближче до краю споруди з південного боку. Місця лікарні переповнені пацієнтами, там прогнозують: кількість жертв найближчим часом може зрости.
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