Ідеальний сценарій завершення війни: Аслунд пояснив, як це може статися

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Аслунд вважає ідеальним сценарієм завершення війни в Україні переворот у Росії, який призведе до зміни влади. За його словами, більшість воєн не завершуються шляхом переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі «Еспресо».

Експерт нагадав, що Перша світова війна закінчилася не мирною угодою, а зміною влади в Німеччині. При цьому, як зауважив Аслунд, німецькі війська перебували далеко за межами своєї країни, однак після революцій у Берліні та Мюнхені Німеччина капітулювала.

«Це, по суті, ідеальний сценарій для завершення нинішньої війни — падіння Путіна внаслідок внутрішнього перевороту в Москві. І саме цього Путін, очевидно, боїться найбільше», — наголосив він.

Аслунд вважає, що ключовий момент настане тоді, коли російська еліта усвідомить, що Путін діє всупереч інтересам своєї країни.

«Економічне зростання фактично зупинилося. Інфляція становить 8–10% і, ймовірно, зростатиме далі. Можливості для подорожей різко скоротилися. Економіка стагнує як фінансово, так і технологічно. Путін шкодить власному народові, і питання лише в тому, коли достатньо людей усвідомлять це і вирішать, що час йому піти», — пояснив він.

На думку Аслунда, рішення усунути Путіна від влади стане природним кінець війни, але передбачити, коли саме це станеться, неможливо.

При цьому експерт вважає, що США під керівництвом Дональда Трампа не можуть відігравати важливої ролі у припиненні війни, оскільки господар Білого дому звільнив більшість людей в адміністрації, які були обізнані із ситуацією в Росії та Україні.

«Ми знаємо, що Трамп був готовий віддати Путіну решту Донецької області в обмін на щось абсолютно незрозуміле. Путін прагнув отримати територію, яку не зміг захопити силою, і сподівався просто отримати її від Трампа за столом переговорів. Саме таку роль Кремль відводив Трампу», — зазначив він.

Нагадаємо, олишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур, який пішов з цієї посади у вересні, заявив, що президент РФ Володимир Путін не має наміру досягати мирної угоди з Україною.