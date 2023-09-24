"Ідея нейтральної України уже не має сенсу": як Кіссінджер з критика став лобістом України в НАТО

За словами Єрмака, Генрі Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО.

Під час візиту до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський зустрівся з відомим дипломатом, науковцем та політиком, одним із найвпливовіших геостратегів США Генрі Кіссінджером.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, президент і Кіссінджер провели "справді глибоку розмову".

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу", – передає слова Кіссінджера керівник ОП.

За словами Єрмака, Генрі Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО.

Хто такий Генрі Кіссінджер і як він ставиться до України

Генрі Кіссінджер є творцем та ідеологом політики розрядки міжнародної напруженості (детанту) з СРСР. Він брав участь у багатьох переговорах між Штатами і Радянським Союзом.

Неодноразово його критикували за зайву прихильність до СРСР, а потім – до РФ. Зокрема, 2008 року Кіссінджер виступав проти прийняття України в НАТО та заявляв, що Україна має залишитсия в сфері, "яку росіяни вважають простором власної самосвідомості".

26 травня 2022 року на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати свої деякі території Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу від президента Володимира Зеленського.

Проте вже у липні 2022 року він змінив свою думку і заявив, що Україна не має поступатись своїми територіями. 13 серпня 2022 року Кіссінджер визнав, що помилився, коли не підтримав євроатлантичні прагнення Києва і додав, що до України слід ставитись як до країни НАТО.

У травні цього року Кіссінджер розповів, коли закінчиться війна в Україні, і озвучив терміни початку переговорів з Росією. Також він попередив, що людство перебуває на порозі Третьої світової війни.