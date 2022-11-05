"Ідея Польщі поглинути Україну нікуди не поділася": яку дезінформацію поширює російська пропаганда

Російські "ЗМІ" продовжують поширювати дезінформації та маніпуляції.
Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 4 листопада 2022 року окупанти знову продовжують поширювати фейкові новини.
Про це пише ЦПЗ у повідомленні у Telegram-каналі.
Зокрема, йдеться про:
- Дезінформацію
Президент Росії Володимир Путін заявив: «Зіткнення Росії з неонацистським режимом, що виник на території України, було неминучим. Ситуацію в Україні її так звані друзі довели до тієї стадії, коли вона стала смертоносною для РФ та самогубною для українського народу».
- Маніпуляцію
Заступник постійного представника РФ при ЮНЕСКО Т. Довгаленко повідомила, що «Київ та інший авангард русофобського фронту почуваються так впевнено тому, що їх надійно покриває старший брат. Поки Вашингтону і Брюсселю вигідний курс на шельмування Росії, «младоєвропейці» послужливо виконуватимуть роль «моськи, яка лає на слона».
- Дезінформацію
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ідея Польщі поглинути Україну нікуди не поділася: «Зараз ми бачимо обійми керівників Польщі та України. А … ідея поглинання України нікуди не поділася».
Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив три цілі, чому в РФ почали поширювати фейк про наявність в України "брудної бомби", коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони ключових країн ядерного клубу і поширювати брехню.
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