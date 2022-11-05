"Ідея Польщі поглинути Україну нікуди не поділася": яку дезінформацію поширює російська пропаганда

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 4 листопада 2022 року окупанти знову продовжують поширювати фейкові новини.

Про це пише ЦПЗ у повідомленні у Telegram-каналі.

Зокрема, йдеться про:

Дезінформацію

Президент Росії Володимир Путін заявив: «Зіткнення Росії з неонацистським режимом, що виник на території України, було неминучим. Ситуацію в Україні її так звані друзі довели до тієї стадії, коли вона стала смертоносною для РФ та самогубною для українського народу».

Маніпуляцію

Заступник постійного представника РФ при ЮНЕСКО Т. Довгаленко повідомила, що «Київ та інший авангард русофобського фронту почуваються так впевнено тому, що їх надійно покриває старший брат. Поки Вашингтону і Брюсселю вигідний курс на шельмування Росії, «младоєвропейці» послужливо виконуватимуть роль «моськи, яка лає на слона».

Дезінформацію

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ідея Польщі поглинути Україну нікуди не поділася: «Зараз ми бачимо обійми керівників Польщі та України. А … ідея поглинання України нікуди не поділася».

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив три цілі, чому в РФ почали поширювати фейк про наявність в України "брудної бомби", коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони ключових країн ядерного клубу і поширювати брехню.

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