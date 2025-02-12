Ігнат “наїхав” на Безуглу через її допис про роботу ППО в Києві

Народна депутатка Мар’яна Безугла стверджує, що російська балістична ракета, яка вранці 12 лютого упала в Оболонському районі Києва, не була збита засобами ППО.

На таке твердження гнівно відреагував начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Поясніть хтось Мар’яні Б., як працює ППО по балістиці! Що зенітна керована ракета ЗРК Patriot здатна збивати балістичну лише безпосереднім зіткненням “лоб в лоб”. Завдяки кінетичній енергії під час зіткнення, ворожа ракета або вибухає, або ж змінює траєкторію польоту і падає на землю. Іншого способу уражати балістику в нас немає!” - написав він на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши скрин допису нардепки.

Допис народної депутатки Мар'яни Безуглої

Юрій Ігнат зазначив, що у тому разі, коли ракета не вибухнула в повітрі, зберігається висока ймовірність детонації бойової частини на землі. Тобто, пояснює фахівець, уражена ракета уже не летить в ціль, куди її направив ворог, але на землю вона впаде обов’язково.

Також читайте Балістичний удар по Києву: які наслідки для енергетики

“12 лютого, раптово, о 4.30 ранку противник намагався знищити об’єкти критичної інфраструктури в столиці, позбавити киян тепла та електрики, створити гуманітарну катастрофу під час морозів! Наслідки могли бути жахливими…” - наголосив речник командування Повітряних сил.

Юрій Ігнат зазначив, що Мар’яна Безугла недостатньо компетентна, щоб оцінювати ефективність та піддавати сумніву якість бойової роботи українських зенітників. А фото вирви від падіння ракети, яке опублікувала нардепка, назвав послугою ворогові, який тепер точно знає, що ціль не була вражена.

“Нагадаю, що ракета російського “Іскандера” коштує кілька мільйонів доларів. Ворог ретельно обирає пріоритетні цілі для застосування цього озброєння, а не порожнє місце імені Мар’яни Безуглої. Ще й на її окрузі — на Оболоні! Агов, расіянє, це що “френдліфаєр”?” - підсумував він.

Нагадаємо, вночі проти 12 лютого війська РФ здійснили ракетний удар по Києву. Відомо, що одна людина загинула. Крім того, четверо осіб травмовані.

Читайте також: