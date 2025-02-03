Ігор Гринів: "Для справжнього лідера мало бути "тим, хто не втік"

На його думку, з цим є проблеми, адже люди очікують, щоб їм говорили правду, але залишали при цьому надію. Про це заявив український політтехнолог Ігор Гринів в етері авторського каналу Сергія Мамаєва "Спецпроєкти".

"Потрібно говорити спокійно і твердо, а не переходити на фальцет і на матюки. Люди чекають від влади захисту і лідерства, щоб не влада йшла за колоною, а вела людей. Для справжнього лідера мало бути "тим, хто не втік. Хоча Володимир Зеленський не втік, на відміну від Януковича", — зазначив Ігор Гринів.

Політексперт вважає, що Володимир Зеленський надзвичайно талановито відчуває настрої і говорить те, що може сподобатися. Таким чином він очолює певні тренди та тенденції.

"Тому коли президент звернувся з промовою "Какая разница?", він думав, що більшість, яка його обрала, сприйме це. Більшість, може, й сприйняла, але активна пасіонарна частина відчула в цьому загрозу. Так само і зараз виникає відчуття загрози, коли складається враження, що влада залишила народ наодинці з його проблемами — з методами мобілізації, розборками у парламенті, спробою задавити опозицію, залякати бізнес, перейти до методу управління, який ефективно працював хіба що в Радянському Союзі — з генеральним секретарем та ЦК КПРС, що спираються на силу КДБ", —переконаний Гринів.

На думку політичного експерта, ІПСО і дезінформація — це інструменти боротьби з ворогом, а не механізм спілкування з власним народом. І приклад треба брати з Черчилля, а не зі Сталіна, адже авторитарні способи управління Україною ніколи не призведуть до позитивного результату, бо слід пам'ятати, що "Україна — не Росія.

"Мало зіграти певну роль, мало весь час хотіти подобатися. Потрібно розмовляти з людьми, говорити правду, бо одна з ключових проблем українського суспільства, яка склалася історично — це певна недовіра до влади. І для того, щоб владі вірили, і утримати ту шалену підтримку, яку він (Зеленський) здобув під час другого туру президентських виборів, або ту підтримку, коли він не втік, потрібно було чесно говорити із суспільством, а не пробувати весь час чекати на аплодисменти, підтримку своїх слів, а не дій", — резюмував Ігор Гринів.