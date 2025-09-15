Ігнат прокоментував заяву Сікорського про "успіх" польської ППО

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / © АрміяInform

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, що для України збиті три дрони з 19 було б 100% успіхом

Про це повідомив Юрій Ігнат в ефірі новин ТСН.

«Дивіться, я хотів би звернутися до усіх, хто обговорює українсько-польське питання. Обидві держави є стратегічними партнерами, які повинні працювати в одному вузлі. Тому, прочитавши, я побачив ці новини сьогодні, які заголовки, які 4 з 19 і так далі. Це все виведено з контексту великої, ну, помірно великої статті, яку ви, зрозуміло, згадуєте. Взагалі, я прочитав усю, я нічого дивного чи нічого незвичного в ситуації Польщі не знайшов», — сказав він.

Ігнат зазначив, що не варто порівнювати роботу української та польської ППО.

«Єдине, що, можливо, там, порівняльні речі робити Україна і Польща… Можливо, не зовсім якось порівнювати це буде правильно. Тому що це, наші медіа підхоплюють, ви бачите, одразу, і підхоплюють, власне, і росіяни, і так далі. Тому треба якось, можливо, сприймати ще порівняльні характеристики. А так, сказав, ну, очевидні речі. Залетіли до них ті ж самі дрони, так, без бойової частини. Відпрацювали, польська протиповітряна оборона була піднята, відпрацювали винищувачі, якими там ракетами, то вже їхня справа», — зазначив він.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ наголосив, що головне, що ніхто не постраждав і шкода була мінімальною.

«Але шкоди не було завдано. І тут йдеться і про досвід, про який ми зараз говоримо, про який сказав теж пан Сікорський. Це досвід українських захисників усієї ППО», — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю британському The Guardian заявив, що під час останнього інциденту на території країни було зафіксовано близько 19 ворожих безпілотників. Частину з них збила ППО, інші не змогли досягти цілей.

Міністр також відкинув твердження, що протиповітряна оборона Польщі була неготовою до атаки російських дронів у ніч проти 10 вересня. Нагадаємо, що тоді було збито лише три чи чотири безпілотники з 19. «Дрони не досягли своїх цілей, майну було завдано незначної шкоди, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це вважалося б стовідсотковим успіхом», — заявив Сікорський.