Ігнат прокоментував заяву Сікорського про "успіх" польської ППО
Юрій Ігнат, коментуючи заяву Радослава Сікорського про збиті дрони, закликає не порівнювати українську та польську ППО.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, що для України збиті три дрони з 19 було б 100% успіхом
Про це повідомив Юрій Ігнат в ефірі новин ТСН.
«Дивіться, я хотів би звернутися до усіх, хто обговорює українсько-польське питання. Обидві держави є стратегічними партнерами, які повинні працювати в одному вузлі. Тому, прочитавши, я побачив ці новини сьогодні, які заголовки, які 4 з 19 і так далі. Це все виведено з контексту великої, ну, помірно великої статті, яку ви, зрозуміло, згадуєте. Взагалі, я прочитав усю, я нічого дивного чи нічого незвичного в ситуації Польщі не знайшов», — сказав він.
Ігнат зазначив, що не варто порівнювати роботу української та польської ППО.
«Єдине, що, можливо, там, порівняльні речі робити Україна і Польща… Можливо, не зовсім якось порівнювати це буде правильно. Тому що це, наші медіа підхоплюють, ви бачите, одразу, і підхоплюють, власне, і росіяни, і так далі. Тому треба якось, можливо, сприймати ще порівняльні характеристики. А так, сказав, ну, очевидні речі. Залетіли до них ті ж самі дрони, так, без бойової частини. Відпрацювали, польська протиповітряна оборона була піднята, відпрацювали винищувачі, якими там ракетами, то вже їхня справа», — зазначив він.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ наголосив, що головне, що ніхто не постраждав і шкода була мінімальною.
«Але шкоди не було завдано. І тут йдеться і про досвід, про який ми зараз говоримо, про який сказав теж пан Сікорський. Це досвід українських захисників усієї ППО», — резюмував Ігнат.
Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю британському The Guardian заявив, що під час останнього інциденту на території країни було зафіксовано близько 19 ворожих безпілотників. Частину з них збила ППО, інші не змогли досягти цілей.
Міністр також відкинув твердження, що протиповітряна оборона Польщі була неготовою до атаки російських дронів у ніч проти 10 вересня. Нагадаємо, що тоді було збито лише три чи чотири безпілотники з 19. «Дрони не досягли своїх цілей, майну було завдано незначної шкоди, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це вважалося б стовідсотковим успіхом», — заявив Сікорський.