Реклама

«Вся Україна вже бачила символ цього покоління — випускний вальс харківських дітей біля руїн 134-ї школи у 2022 році. А нині — не лише у Харкові, а по всій Україні — діти знову чують дзвоник, складають іспити та будують плани», — написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, майбутнє країни будуватимуть ті, хто сьогодні стоїть на шкільних лінійках у Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві, Сумах, Дніпрі, Одесі та Києві — у містах і громадах, які жили під обстрілами.

«Я хочу, щоб кожен випускник знав: ми пишаємося вами не лише за результати. Ми пишаємося тим, як ви пройшли цей шлях. Тим, що не перестали вчитися. Тим, що зберегли в собі світло», — наголосив він.

Реклама

Терехов закликав зробити все, щоб молодь могла не лише виживати, а повноцінно жити, навчатися та будувати майбутнє в Україні.

«Бо після всього, що ви пережили, ви заслуговуєте не лише на атестат. Ви заслуговуєте на мир. На безпеку. На великі можливості. На країну, яка вміє берегти своїх дітей», — підсумував голова АПМГ.

Новини партнерів