ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Ігор Терехов: Наше завдання — зробити все, щоб нинішні випускники могли жити, вчитися, працювати та будувати своє майбутнє в Україні

Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов привітав українських випускників з Останнім дзвоником та відзначив стійкість покоління, яке дорослішало в умовах пандемії, дистанційного навчання, блекаутів та повномасштабної війни.

Коментарі
Ігор Терехов: Наше завдання — зробити все, щоб нинішні випускники могли жити, вчитися, працювати та будувати своє майбутнє в Україні

«Вся Україна вже бачила символ цього покоління — випускний вальс харківських дітей біля руїн 134-ї школи у 2022 році. А нині — не лише у Харкові, а по всій Україні — діти знову чують дзвоник, складають іспити та будують плани», — написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, майбутнє країни будуватимуть ті, хто сьогодні стоїть на шкільних лінійках у Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві, Сумах, Дніпрі, Одесі та Києві — у містах і громадах, які жили під обстрілами.

«Я хочу, щоб кожен випускник знав: ми пишаємося вами не лише за результати. Ми пишаємося тим, як ви пройшли цей шлях. Тим, що не перестали вчитися. Тим, що зберегли в собі світло», — наголосив він.

Терехов закликав зробити все, щоб молодь могла не лише виживати, а повноцінно жити, навчатися та будувати майбутнє в Україні.

«Бо після всього, що ви пережили, ви заслуговуєте не лише на атестат. Ви заслуговуєте на мир. На безпеку. На великі можливості. На країну, яка вміє берегти своїх дітей», — підсумував голова АПМГ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie