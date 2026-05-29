Ігор Терехов: Наше завдання — зробити все, щоб нинішні випускники могли жити, вчитися, працювати та будувати своє майбутнє в Україні
Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов привітав українських випускників з Останнім дзвоником та відзначив стійкість покоління, яке дорослішало в умовах пандемії, дистанційного навчання, блекаутів та повномасштабної війни.
«Вся Україна вже бачила символ цього покоління — випускний вальс харківських дітей біля руїн 134-ї школи у 2022 році. А нині — не лише у Харкові, а по всій Україні — діти знову чують дзвоник, складають іспити та будують плани», — написав Терехов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, майбутнє країни будуватимуть ті, хто сьогодні стоїть на шкільних лінійках у Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві, Сумах, Дніпрі, Одесі та Києві — у містах і громадах, які жили під обстрілами.
«Я хочу, щоб кожен випускник знав: ми пишаємося вами не лише за результати. Ми пишаємося тим, як ви пройшли цей шлях. Тим, що не перестали вчитися. Тим, що зберегли в собі світло», — наголосив він.
Терехов закликав зробити все, щоб молодь могла не лише виживати, а повноцінно жити, навчатися та будувати майбутнє в Україні.
«Бо після всього, що ви пережили, ви заслуговуєте не лише на атестат. Ви заслуговуєте на мир. На безпеку. На великі можливості. На країну, яка вміє берегти своїх дітей», — підсумував голова АПМГ.