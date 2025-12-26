- Дата публікації
Ігор Терехов назвав мирний план «виходом з глухого кута»
Озвучений президентом України Володимиром Зеленським драфт мирного плану є формулою виходу з глухого кута. Таке переконання висловив міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов.
“Мирний план, представлений Президентом України, сприймаю як формулу виходу з глухого кута, де війна вимірюється не лише кілометрами на мапі, а людськими долями, зруйнованими домівками й розірваними родинами”, - зазначив він.
Голова АМПГ підкреслив, що 20 пунктів плану - це не “пауза у війні”, а курс на стійкий, довготривалий мир.
“Це про гарантії, які не дозволять війні повернутися, і про відповідальність, яка працює не в промовах, а в реальності. Бо ми вже знаємо, чим закінчується “мир без гарантій”, - наголосив мер Харкова.
Він висловив надію на те, що мирний процес не буде зірвано агресором і припинення війни дозволить повернутись додому мобілізованим, внутрішньо переміщеним особам та біженцям.
“І якщо фінальне рішення справді потребуватиме всеукраїнського референдуму, я переконаний: українці зроблять свідомий вибір”, - підкреслив Ігор Терехов.