Ігор Терехов назвав мирний план «виходом з глухого кута»

Озвучений президентом України Володимиром Зеленським драфт мирного плану є формулою виходу з глухого кута. Таке переконання висловив міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов.

Ігор Терехов назвав мирний план «виходом з глухого кута»

“Мирний план, представлений Президентом України, сприймаю як формулу виходу з глухого кута, де війна вимірюється не лише кілометрами на мапі, а людськими долями, зруйнованими домівками й розірваними родинами”, - зазначив він.

Голова АМПГ підкреслив, що 20 пунктів плану - це не “пауза у війні”, а курс на стійкий, довготривалий мир.

“Це про гарантії, які не дозволять війні повернутися, і про відповідальність, яка працює не в промовах, а в реальності. Бо ми вже знаємо, чим закінчується “мир без гарантій”, - наголосив мер Харкова.

Він висловив надію на те, що мирний процес не буде зірвано агресором і припинення війни дозволить повернутись додому мобілізованим, внутрішньо переміщеним особам та біженцям.

“І якщо фінальне рішення справді потребуватиме всеукраїнського референдуму, я переконаний: українці зроблять свідомий вибір”, - підкреслив Ігор Терехов.

