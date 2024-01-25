"Iл чекає на вас, це неминуче": Кислиця різко відповів Лаврову на заяву про падіння літака і Бучу

Український дипломат заявив, що "зламана платівка" Лаврова про "інсценовану Бучу" "безперервно гримить на московському грамофоні, а його ниття про злих англосаксів – артритне".

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров зробив обурливу заяву про падіння Іл-76 та Україну, порівнявши інцидент з воєнними злочинами окупантів у Бучі, які назвав "інсценуванням".

Свою заяву Лавров зробив на пресконференції в ООН. На цю заяву відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Заява Лаврова про Іл-76 та Україну

Так, голова російського МЗС узявся стверджувати, що Україна знала про наявність військовополонених на літаку Іл-76, який впав напередодні в Бєлгородській області. Зауважимо, що Україна наразі не підтверджувала, що полонені були на борту цього літака. Лавров також звинуватив Україну у збитті Іл-76

"Не хотілося б, щоб повторилася історія квітня 2022 року, коли після інсценування у Бучі (воєнних злочинів РФ – ред.) було показано тіла людей, чиї прізвища ми досі не можемо отримати", – озвучив Лавров брехню російської пропаганди.

Він також вигадав, що "українська сторона почала замітати під килим усі наслідки після того, як стало відомо", що на борту Іл-76 начебто були українські військовополонені. Лавров додав, що "вони не могли не знати про це".

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Кислиця відповів Лаврову на його слова про Іл-76

На пропагандистські заяви Лаврова відреагував постпред України при ООН Сергій Кислиця.

"Фон Лавров, чий літак Іл-Ільюшин збирається вилетіти з JFK (аеропорту Джона Кеннеді у Нью-Йорку – ред.), закінчує свою відпустку у вільному світі радше зі скиглінням, ніж із шумом. Його зламана платівка про "інсценовану Бучу" безперервно гримить на московському грамофоні, а його ниття про злих англосаксів – артритне", – йдеться в заяві Кислиці в Мережі.

"Рада Безпеки, незважаючи на її неповноцінність, розглядатиме питання, доведені до її відома, в міру необхідності. Іл чекає на вас. Це неминуче…" – наголосив український дипломат.

Нагадаємо, 24 січня Лавров заявив про вимогу провести термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з падінням літака Іл-76 у Бєлгородській області.

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